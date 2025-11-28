Rabat : des experts discutent des enjeux, opportunités et défis de la digitalisation des paiements

Les participants à la conférence "The Future of Morocco's Digital Economy", tenue mercredi à Rabat à l'initiative du Policy Center for the New South (PNCS), ont débattu des enjeux, opportunités et défis de la digitalisation des paiements et de la souveraineté numérique.



Organisée en partenariat avec VISA, cette conférence a permis aux intervenants de mettre l'accent sur le rôle des paiements digitaux comme levier de croissance et d’inclusion financière, l'importance des partenariats public-privé dans la transition numérique durable, ainsi que sur la gouvernance des données, la souveraineté numérique et la confiance dans un environnement technologique mondialisé.



S'exprimant à cette occasion, le président exécutif du PCNS, Karim El Aynaoui, a rappelé que la pandémie de covid-19 a marqué un tournant décisif, confirmant le rôle central du numérique dans la souveraineté, la résilience et la continuité économique des nations.



Les dynamiques technologiques mondiales convergent vers des plateformes unifiées couvrant paiements, commerce et mobilité, a-t-il relevé, ajoutant que le Maroc s’inscrit pleinement dans cette dynamique.



À cet égard, M. El Aynaoui mis en avant les initiatives portées au sein de l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), dont le développement de l’écosystème des startups, le programme "Stargate" et la mise en place d’un nouvel incubateur visant à renforcer l’innovation.



De son côté, le directeur général de Visa Maroc, Sami Romdhane, s'est félicité du partenariat avec le PCNS, estimant que la thématique abordée, à savoir l’avenir de l’économie digitale au Maroc, est d’une importance capitale.



Le numérique figure parmi les trois grandes priorités, voire la première, sur l’agenda des acteurs institutionnels, du secteur privé, des banques et des fintechs, a-t-il fait remarquer.



D’après M. Romdhane, l’édification d’une économie digitale performante repose sur une démarche collaborative, mobilisant l’ensemble des intervenants de l’écosystème.



Il a, par ailleurs, fait savoir que VISA se focalise essentiellement sur le volet paiement qui est au centre de l'économie, puisque toute opération débute par une transaction commerciale et s’achève par une transaction financière.



M. Romdhane a noté que le débat autour de l’économie digitale interroge, en outre, la solidité des infrastructures et l’efficacité des process.



Cette conférence s'est articulée autour de deux panels qui ont porté respectivement sur "Digitalisation de l’économie marocaine : perspectives croisées" et "Paiement digital : accélérateur de croissance et d’inclusion".



Le PCNS est un think tank marocain dont la mission est de contribuer à l’amélioration des politiques publiques, aussi bien économiques que sociales et internationales, qui concernent le Maroc et l’Afrique.