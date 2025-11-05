La force tranquille

Toute la différence est là, entre une Cause authentique et une « cause » confectionnée, intéressée et imposée.



Cinquante longues années sont passées. Pas si longues que cela, au fait, dans la vie d’un pays, dans la vie de tout un peuple qui croit dur comme fer à la justesse et à la noblesse de sa Cause. Et qui, par là même, a mille et une raisons d’en faire SA CAUSE NATIONALE.



Cinquante ans plus tard, c’est tout un peuple en liesse et dans toutes ses composantes qui, en toute spontanéité et d’un même élan, a investi toutes les villes et cités, tous les villages et douars, toutes les rues et avenues que compte le Royaume.



En ce 31 octobre 2025, c’était le même élan, le même enthousiasme, la même fibre patriotique exprimés, cinquante années auparavant, par des millions de citoyens, dont quelque 350.000 ont eu le grand honneur et l’inestimable chance de prendre part à la Marche Verte voulue par le Roi et par son Peuple pour le parachèvement de l’intégrité territoriale du pays.



Cinquante ans plus tard, ce dévouement sans pareil et cet amour inégalé envers le pays n’ont pas pris une ride. Bien au contraire.

Et c’est justement ce qui fait toute la différence. C’est bien ce qui consolide, raffermit et renforce au fil des jours, des semaines, des mois, des années et des décennies cette conviction inaltérable, inébranlable en une cause NOBLE depuis toujours. NOBLE encore et encore.

Et pendant ce temps, les semeurs d’embûches n’ont eu de cesse de mentir et de se mentir. Ce 31 octobre, cette reconnaissance onusienne synonyme d’une consolidation universelle de la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud aura eu le mérite de les désillusionner à moins d’une obstination désespérément … entêtée.



Qu’à cela ne tienne, il y a mieux à faire. Le Maroc continue de regarder de plus belle vers l’avant. Sans triomphalisme aucun. Le Discours Royal en a servi une illustration hautement seigneuriale. Le Souverain a une fois encore mis en avant cette main tendue qui doit pousser à réfléchir dans l’intérêt de toute une région, celui du Grand Maghreb, un rêve qui reste vivace malgré quelques déplorables calculs étriqués qui ont vainement cherché à l’étouffer.



Animés à jamais de cette force tranquille qui fait… notre force, nous sommes d’autant plus à l’aise de clamer haut et fort que, sous la houlette de Sa Majesté le Roi, « l’impossible n’est pas marocain ».



Par Mohamed Benarbia