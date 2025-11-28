L'Université Internationale de Rabat célèbre ses 15 ans d’excellence et de rayonnement international

L'Université Internationale de Rabat (UIR) a célébré, mercredi à Rabat, le quinzième anniversaire de sa création, une étape marquée par de nombreuses distinctions et accréditations internationales venant consacrer la solidité de son modèle académique, scientifique et institutionnel et confirmer son rayonnement international.



En 15 ans, l'UIR a su bâtir une identité forte et une trajectoire exemplaire, marquées par le renforcement de plus de 300 partenariats académiques avec des universités de renom à travers le monde, le développement de programmes reconnus à l'international et alignés sur les standards mondiaux, la création d'un campus écoresponsable pionnier au Maroc, et l'ancrage de la recherche et de l'innovation au cœur de sa mission sociétale.



À travers ces distinctions, l'Université réaffirme son engagement à produire et transmettre des savoirs et des valeurs pour les sociétés de demain, former des citoyens responsables et accompagner le rayonnement du Maroc et de l'Afrique sur la scène internationale.



Dans une déclaration à la presse, le président de l'UIR, Noureddine Mouaddib, a indiqué que l’Université, dès sa création, s’est fixée une stratégie claire, à savoir, ériger au Maroc une université répondant aux standards internationaux et ambitionnant de figurer parmi les institutions africaines de rang mondial.



"Cette ambition implique le respect de critères stricts, au premier rang desquels l’excellence académique, attestée par des accréditations internationales", a-t-il affirmé.



À cet égard, M. Mouaddib a mis en avant les accréditations obtenues par l’UIR au terme de quinze années d’existence, dont la double accréditation américaine AACSB et européenne EQUIS pour la Business School de l’UIR, ainsi que son classement international et continental.



Il a également mentionné les accréditations américaine "ABET" et européenne "label EUR-ACE", contribuant au rayonnement de l’université marocaine dans son ensemble, rappelant à ce titre que l’objectif demeure de renforcer la visibilité de l’enseignement supérieur national auprès des étudiants, des universités et des entreprises internationales.



Évoquant les classements internationaux, M. Mouaddib a indiqué que l’UIR figure désormais dans plusieurs rankings internationaux, dont Times Higher Education et QS, ce qui atteste de la qualité de sa recherche et de ses formations, mettant en exergue le positionnement de l’université en matière d’innovation, étant, pour la sixième année consécutive, la première université en Afrique en matière de dépôts de brevets selon l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, avec près de 700 brevets déposés, dont 20% à l’international.



Le président a ajouté que ces résultats n’auraient pu être atteints sans l’implication d’un corps enseignant-chercheur de haut niveau, composé pour moitié de Marocains de la diaspora ayant choisi de revenir au pays, ainsi que de professeurs internationaux représentant environ 25% des effectifs.



Il a, par la même occasion, salué le rôle décisif des actionnaires de l’UIR, dont notamment la CDG, la BCP, MAMDA-MCMA et le RCAR, ainsi que le soutien initial de l’État, qui a permis le développement de projets structurants, notamment le nouveau pôle médical et un hôpital de 440 lits en cours de finalisation, et qui devrait générer plus de 1.000 emplois supplémentaires.



Par ailleurs, M. Mouaddib a plaidé pour "une réflexion stratégique visant à faire de la région Rabat–Salé–Kénitra un véritable pôle continental de l’économie de la santé et du savoir", estimant que les infrastructures existantes offrent un potentiel unique pour porter cette ambition.



De son côté, Nicolas Arnaud, doyen et directeur général de Rabat Business School à l'UIR a indiqué que la célébration du 15e anniversaire de l’Université constitue une occasion de mettre en lumière les avancées majeures réalisées par la Business School.



Il a rappelé que l’année universitaire 2025-2026 a été marquée par deux annonces de portée internationale, dont première concerne l’entrée de Rabat Business School à la 20e place du classement du Financial Times des meilleurs "Masters in Management", alors qu’elle occupait la 86e position il y a quatre ans.



La seconde avancée est l’obtention de l’accréditation européenne EQUIS, venant compléter l’accréditation américaine AACSB obtenue en 2020, a-t-il poursuivi, précisant que seules 220 écoles de commerce dans le monde disposent d’EQUIS.



"Cette reconnaissance nous fait entrer dans le cercle restreint des 2% des Business Schools internationales accréditées, et nous sommes la seule école marocaine à en bénéficier", s’est il félicité, ajoutant que seules cinq institutions africaines, désormais, sont titulaires de cette distinction.



Et de soutenir que l’établissement ambitionne d’obtenir, dès l’année prochaine, une troisième accréditation internationale afin d’intégrer le très exclusif top 1% des Business Schools mondiales.



Fondée en 2010 dans le cadre d'un partenariat public-privé pionnier, l'UIR s'est imposée en une décennie et demie en acteur de référence de l'enseignement supérieur au Maroc et en Afrique, alliant exigence académique, innovation, recherche appliquée et ouverture internationale.



Le prestigieux Times Higher Education World University Rankings (THE WUR) a publié le 9 octobre 2025 son classement des universités les plus performantes au niveau mondial. L'UIR y fait une entrée remarquée en se classant 2e au Maroc (sur 12 universités marocaines classées) et parmi le Top 1.000 mondial, aux côtés d'institutions issues de 115 pays et régions à travers le monde.



Le classement THE WUR évalue la performance des universités selon cinq piliers fondamentaux: Enseignement (environnement d'apprentissage), Environnement de recherche (volume, revenus et réputation), Qualité de la recherche (impact, excellence et influence), Internationalisation (personnel, étudiants, recherche), Engagement industriel (brevets et revenus).



Cette performance vient s'ajouter au classement THE Impact, dans lequel l'UIR occupe depuis quatre années consécutives la première place nationale, en reconnaissance de son engagement envers les Objectifs de Développement Durable (ODD).



À l’aube de l’année universitaire 2025-2026, l'UIR se voit décerner plusieurs labels internationaux de référence -EQUIS, Financial Times Ranking (FT), ABET, CTI & Label EUR-ACE, ainsi que la certification ISO 14001- confirmant la reconnaissance de son modèle unique, l’excellence académique de ses formations, la qualité de sa recherche, son impact sociétal et son engagement environnemental.



Rejoignant le cercle restreint des institutions africaines citées dans le classement FT, l'UIR souligne la compétitivité et la qualité de ses programmes de management.



Délivrée par l’EFMD, l’accréditation mondiale EQUIS reconnaît l’excellence académique, la qualité de la recherche et l’impact sociétal de la Rabat Business School, tandis que l’accréditation américaine ABET atteste la rigueur scientifique de ses formations en ingénierie.



Par ailleurs, les accréditations européennes pour les écoles d'ingénieurs, CTI & Label EUR-ACE, attestent la conformité des programmes aux standards internationaux, tandis que la certification en management environnemental, ISO 14001, consacre l'engagement de l'Université pour la durabilité et la gestion écoresponsable de son campus.



L'UIR s'illustre également par sa position de leader africain en matière de brevets, et les médailles d'or obtenues au Salon International de l'Innovation de Genève, récompensant les innovations de rupture portées par ses chercheurs.



Ces succès témoignent de la maturité scientifique et de l'esprit d'innovation qui caractérisent le modèle UIR, articulé autour d'un écosystème complet de recherche, d'entrepreneuriat et de transfert de technologie.