La maîtrise du scénario, clé pour bien incarner son rôle cinématographique

La bonne maîtrise du scénario constitue un élément clé pour bien incarner son rôle cinématographique, a affirmé, lundi à Marrakech, l’actrice espagnole Carmen Maura.



S’exprimant lors d’une rencontre avec la presse dans le cadre de la 22e édition du Festival international du film de Marrakech, l’actrice a expliqué qu’elle ne laisse jamais place à l’improvisation, maîtrisant chaque détail de ses personnages pour les incarner pleinement.



A propos de son interprétation du rôle de "Maria Angeles", dans le film Rue Málaga, elle indique qu'elle s'est laissée guider à 100% par la réalisatrice marocaine Maryam Touzani, insistant sur le fait que le texte du scénario est sacré et que l’improvisation n’intervient qu’après une préparation minutieuse du rôle.



La collaboration avec l’équipe de tournage de Rue Málaga s’était déroulée dans un esprit de communication et de confiance, même lorsque la barrière de la langue se présentait, a-t-elle fait savoir.

"Même si les personnes ne comprennent pas l’espagnol, elles communiquent parfaitement avec l’équipe de tournage", a-t-elle précisé.



Interrogée sur l’utilisation de la comédie dans les films dramatiques, elle a affirmé qu’elle n’a jamais l’intention de faire rire, précisant que "la meilleure façon de faire la comédie est de le faire spontanément".



L’actrice a expliqué être tombée sous le charme de la ville de Tanger, qu’elle a découverte pendant le tournage. "J’ai adoré la ville de Tanger, et je l'évoque dans toutes mes interviews", a-t-elle souligné.



Elle a, par ailleurs, confié qu’elle ne rencontre pas de difficultés liées à l’âge et qu’elle est toujours sollicitée pour des rôles principaux, précisant qu’elle n’a pas hésité à accepter le rôle de "Maria Angeles" dans le long métrage Rue Málaga.



Née en 1945 à Madrid, Carmen Maura est connue pour ses rôles de femmes courageuses dans les films de Pedro Almodóvar. Elle a aussi joué dans plusieurs films français.

Chanteuse à ses débuts, elle a entamé sa carrière au cinéma en 1970 avec une apparition dans El hombre oculto. Elle a obtenu son premier rôle important en 1977 dans Tigres de papel de Fernando Colomo.



La star espagnole détient le record du plus grand nombre de prix Goya de la meilleure actrice principale (trois distinctions). Elle a également remporté le prix César en 2012 et le prix du Festival de Cannes en 2006.



Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 22e édition du Festival International du Film de Marrakech se poursuit jusqu'au 6 décembre avec la participation d’éminentes figures et personnalités du monde du cinéma, de l’art, de la culture et des médias, du Maroc et de l’étranger.