Opération Riaya: Plus de 580 bénéficiaires d'une caravane médicale pluridisciplinaire à Taza

Quelque 589 personnes du douar Tissidal, relevant de la commune de Maghrawa (province de Taza), ont bénéficié, mercredi, des services d’une caravane médicale pluridisciplinaire.



Cette caravane, organisée dans le cadre d'un partenariat entre l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), la délégation provinciale de la Santé et de la Protection sociale et la commune de Maghrawa, s’inscrit dans le cadre du programme Riaya 2025-2026.



Elle a ciblé les populations des douars Tissidal et Essahrij, considérés parmi les zones les plus exposées aux vagues de froid.



Les prestations offertes durant cette opération comprennent 178 consultations en médecine générale, 38 examens pédiatriques, 41 consultations en gynécologie-obstétrique et 253 dépistages précoces des infections sexuellement transmissibles (IST), du diabète et de l’hypertension artérielle, et de l’hépatite virale de type C.



La caravane a également permis 32 examens dans le cadre de la santé scolaire, la vaccination de 5 enfants de moins de cinq ans, la vaccination de 12 personnes contre la grippe, la prestation de soins infirmiers au profit de 42 bénéficiaires, l’organisation de 80 séances de sensibilisation et la réalisation de 4 électrocardiogrammes et 16 échographies.



L’opération Riaya 2025-2026 s’étend du 15 novembre courant au 30 mars prochain, conformément aux Hautes Instructions Royales visant à atténuer les effets des vagues de froid dans les zones rurales et montagneuses.

