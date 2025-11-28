Opération Riaya: Plus de 580 bénéficiaires d'une caravane médicale pluridisciplinaire à Taza

-
L'Université Internationale de Rabat célèbre ses 15 ans d’excellence et de rayonnement international
-
Agadir: Des projets générateurs de revenus au profit d’anciens détenus
-
Fès : Lancement de la caravane régionale des sciences et des techniques
-
Une caravane médico-chirurgicale à Taounate: une centaine de patients ciblés
Cette caravane, organisée dans le cadre d'un partenariat entre l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), la délégation provinciale de la Santé et de la Protection sociale et la commune de Maghrawa, s’inscrit dans le cadre du programme Riaya 2025-2026.
Elle a ciblé les populations des douars Tissidal et Essahrij, considérés parmi les zones les plus exposées aux vagues de froid.
Les prestations offertes durant cette opération comprennent 178 consultations en médecine générale, 38 examens pédiatriques, 41 consultations en gynécologie-obstétrique et 253 dépistages précoces des infections sexuellement transmissibles (IST), du diabète et de l’hypertension artérielle, et de l’hépatite virale de type C.
La caravane a également permis 32 examens dans le cadre de la santé scolaire, la vaccination de 5 enfants de moins de cinq ans, la vaccination de 12 personnes contre la grippe, la prestation de soins infirmiers au profit de 42 bénéficiaires, l’organisation de 80 séances de sensibilisation et la réalisation de 4 électrocardiogrammes et 16 échographies.
L’opération Riaya 2025-2026 s’étend du 15 novembre courant au 30 mars prochain, conformément aux Hautes Instructions Royales visant à atténuer les effets des vagues de froid dans les zones rurales et montagneuses.