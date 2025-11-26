Yousra : La capacité d'adaptation à plusieurs genres cinématographiques est la clé de mon succès

Icône incontestée du cinéma et de la télévision égyptiens, Yousra a affirmé que son succès est dû essentiellement à sa "capacité à se réinventer et à s'adapter à différents rôles et genres cinématographiques" tout au long de sa carrière.



Invitée lundi du programme "Conversations" dans le cadre de la 22e édition du Festival international du film de Marrakech, la star égyptienne a partagé avec l'assistance les phases importantes de sa carrière riche d'un demi-siècle, où elle est passée des films glamour des années 1980 à des rôles psychologiques plus complexes puis aux séries ramadanesques modernes, notant qu'elle ne s’est jamais laissée enfermer dans une seule catégorie de rôles.



Lors de cette rencontre, des extraits de ses œuvres les plus emblématiques, variant entre comédie et drame social, ont été diffusées dont "Alexandria again and forever", "Terrorism and Kebab", "Birds of darkness", "The Yacoubian Building" et "Dantela", mettant ainsi en lumière la richesse de sa carrière et la diversité des rôles qu'elle a incarnés au fil des décennies.



De son vrai nom Sévine Mohamed Hafiz Nessim, Yousra a estimé que sa réussite est aussi le fruit de ses collaborations avec des poids lourds du cinéma, à leur tête le réalisateur Youssef Chahine, l'acteur Adel Imam (avec qui elle a partagé l'affiche dans pas moins de 17 films) et le défunt scénariste Wahid Hamed. "Plus tu explores de personnages, plus tu apprends à comprendre les émotions humaines et à les transmettre à ton public", a-t-elle confié.



Selon cette actrice chevronnée, l'expérience qu'elle a acquise durant une cinquantaine d'années lui permet de rester aujourd'hui calme et concentrée, même dans des projets complexes ou face à de jeunes acteurs, de mieux gérer un tournage, d'ajuster une scène au dernier moment voire d'improviser.



Une des plus grandes stars du cinéma et de la télévision arabes, Youssra s'est attardée, par ailleurs, sur l'émergence de nouveaux talents au cinéma, considérant que la complémentarité entre l'ancienne et la nouvelle générations fait toute la force du cinéma, l'une apportant son expérience, l'autre sa fraîcheur, faisant ainsi évoluer le 7è art.



Pour ce qui est des récentes avancées technologiques dans le monde du cinéma et plus particulièrement l'intelligence artificielle, Yousra a relevé qu'il faut toujours garder à l'esprit que l'IA est une création humaine qui peut accompagner le processus créatif, mais qui n'arrivera jamais à remplacer la sensibilité ni la valeur de l’être humain.



En plus d'être une brillante comédienne, Youssra a aussi marqué la scène musicale égyptienne et s’est fait connaître d'abord par des chansons pop et romantiques, en collaboration avec de grands compositeurs égyptiens. L'année 2017 a marqué son retour au domaine musical avec "3 Daqat" qu'elle a interprété en duo avec le chanteur Abu, un choix qu'elle a décrit comme spontané. "J'ai entendu la chanson, je l’ai aimée, puis je l'ai chantée immédiatement, sans calcul", a-t-elle dit.



Le succès a été immense, "3 Daqat" étant devenu un tube viral dans le monde arabe qui figure actuellement dans les classements des vidéos arabes les plus vues de tous les temps sur Youtube.



Combinaison rare de talent, de discipline, d'intelligence dans les choix et de sincérité avec le public, Yousra a reçu tout au long de sa carrière de nombreux hommages qui témoignent de l'immensité de son talent et de sa popularité dans le monde arabe et au-delà.



Elle a été honorée dans plusieurs Festivals comme le Festival international de la Mer Rouge, où elle a reçu le prix honorifique "GOLD YUSR" pour l’ensemble de sa carrière. En 2015, elle a été distinguée lors de la cérémonie "Arab Women of the Year" à Londres pour ses réalisations dans le cinéma.



Son engagement artistique et social lui a également valu d’être élue membre de l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences en 2019, une reconnaissance qui marque son statut d’artiste de dimension mondiale et lui donne le droit de voter aux Oscars, en plus de sa nomination en tant qu'ambassadrice de bonne volonté pour l’UNAIDS au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.



En novembre 2025, l’État français l'a décorée de la Légion d'honneur (rang chevalier), un hommage prestigieux à ses cinquante années au service de l'art.