Participation concluante de l’USFP au Conseil de l’IS

Condamnation des coups d'Etat et crise de la démocratie

Foyers de crise africains

Ci-dessous le texte intégral de la Déclaration du Comité Afrique de l'Internationale SocialisteLe Comité Afrique de l'Internationale socialiste, réuni par visioconférence le 21 novembre puis en présentiel le 27 novembre à Malte, pour débattre des défis cruciaux de notre continent, réaffirme son engagement inébranlable en faveur des valeurs de liberté, d'égalité, de solidarité et de démocratie.Il confirme sa détermination à promouvoir la social-démocratie comme moyen viable d’apporter la stabilité et la prospérité partagée, dans le plein respect des principes de souveraineté et de non-ingérence.Dans ce cadre, il a été rappelé qu'à sa création en 1951, lors du congrès de Francfort, l'Internationale socialiste (IS) était entièrement composée de partis européens. Son ouverture au reste du monde, et notamment à l'Afrique, n'a eu lieu qu'après l'indépendance des anciennes colonies. Ainsi, c’est en 1976, lors du congrès de Genève (26-28 novembre), que le Parti socialiste du Sénégal (sous le nom d’«Union Progressiste Sénégalaise») fut admis comme membre de plein droit de l'IS. Il fut rapidement suivi par l’Union Socialiste des Forces Populaires du Maroc, le Socialist Democratic Front du Cameroun et le Mouvement Populaire de Libération de l’Angola. Aujourd’hui, 35 partis africains sont membres de l’Internationale socialiste.A ce titre, le Comité Afrique a décidé d’organiser la célébration des « 50 ans de socialisme en Afrique » en 2026. Ce jubilé nous donne l’occasion de revisiter les conditions et modalités d’intégration des partis africains au sein de l’Internationale socialiste, d'évaluer le rôle de cette dernière dans le développement de la démocratie et des droits humains sur le continent, et de tracer les perspectives des partis africains membres. En effet, cette occasion doit notamment servir à consolider la vision africaine du socialisme et du progressisme, en s'appuyant sur les diverses expériences sociopolitiques et culturelles propres au continent africain.Le Comité Afrique a pris connaissance de la situation politique nationale et partisane des partis membres dans leurs pays respectifs :Il soutient les efforts de ses partis pour s'adapter aux nouvelles réalités politiques, consolider leurs structures de base et demeurer des forces progressistes incontournables au sein de l'opposition ou du gouvernement, conformément à leurs engagements socialistes ;Il se félicite de la détermination du Président Cyril Ramaphosa et des résultats enregistrés au sommet du G20 en dépit des tentatives de sabotage que l’Afrique du Sud a subies.Il félicite le Camarade Driss Lachguar pour sa réélection à la tête de l’Union Socialiste des Forces Populaires et salue son engagement au sein de l’Internationale socialiste en faveur de l'égalité des genres, du renforcement de l’Etat de droit et de la justice sociale et territoriale et la souveraineté des pays du Sud Global.Il félicite le Camarade Francisco Carvalho pour la confiance de ses camarades du Parti Africain pour l’Indépendance du Cap-Vert.Il félicite le Camarade Khelil Ezzaouia pour la confiance renouvelée de ses camarades du Forum Démocratique pour le Travail et les Libertés (FDTL-Ettakatol).La paix mondiale est une responsabilité collective qui exige des synergies immédiates entre tous les gouvernements et les institutions régionales, continentales et multilatérales.Le Comité Afrique considère les régimes militaires comme une source majeure d’inquiétude et de remise en cause de l'Etat de droit. Il réaffirme que seule la transition vers l'ordre constitutionnel normal peut garantir la démocratie.Nous condamnons fermement le recours aux coups d’Etat pour résoudre les conflits politiques.Nous exigeons la libération immédiate de tous les détenus politiques, et appelons spécifiquement à la liberté immédiate du camarade Mohamed Bazoum du Niger.Conflit au Soudan : Le conflit armé au Soudan exige une mobilisation urgente et résolue du continent africain. Ses répercussions humanitaires et sécuritaires transfrontalières (afflux de réfugiés, exactions sommaires, intensification des tensions frontalières) soulignent l'urgence d'une coopération renforcée pour instaurer une paix durable et une stabilité partagée.Nous interpellons la communauté internationale et l’Union africaine à se mobiliser pour mettre fin au drame humanitaire que subissent les populations civiles et qui s’apparente à un nettoyage ethnique, faire cesser les interventions étrangères et œuvrer pour le rétablissement de la paix au Soudan.Tensions RDC-Rwanda : Le Comité Afrique a évoqué le conflit entre la République Démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda. Cette crise, alimentée par des facteurs historiques et contemporains, est avant tout une "guerre économique" pour le contrôle des ressources minérales au profit de puissances étrangères, menaçant l'intégrité territoriale de la RDC :Nous condamnons les exactions commises contre la population et la crise humanitaire chronique qui en résulte.Nous appelons au strict respect de la résolution 2773 du Conseil des Nations unies.Nous saluons les avancées diplomatiques, notamment les pourparlers directs entre le gouvernement congolais et le groupe AFC/M23, ainsi que la signature d'une déclaration de principe à Doha incluant un mécanisme d'échange de prisonniers, comme des étapes concrètes vers une solution politique durable.Sahara Occidental : Le Comité Afrique salue l'opportunité que représente la résolution 2797 du Conseil de sécurité de l'ONU en tant que base d'un consensus mondial pour une solution politique juste et durable. Nous appelons toutes les parties au conflit à saisir cette occasion pour : s'engager résolument dans la négociation, œuvrer pour le règlement définitif du conflit, relancer l'intégration régionale, facteur essentiel de bien-être et de prospérité pour tous les peuples de la région et du continent.Le Comité Afrique rappelle que le changement climatique est un fléau transfrontalier dont les effets alarmants bouleversent les équilibres sociaux et environnementaux des nations africaines. La gravité de ses impacts exacerbe les risques de conflits violents sur le continent, car la détérioration rapide de l'environnement prive les populations de leurs moyens d’adaptation, menant à une précarité accrue.Le Comité Afrique prend acte des résultats de la COP30 qui a réussi à maintenir le cadre multilatéral en place et à obtenir certaines avancées procédurales et financières. Cependant, le Comité regrette l’échec de la COP30 sur les deux fronts les plus essentiels pour le climat et pour l'Afrique, à savoir : (i) la sortie des énergies fossiles et (ii) un financement suffisant et non-endettant. Cet échec a un impact désastreux et disproportionné sur l'Afrique, dont les populations, souvent les plus fragiles et les moins responsables des émissions, restent les premières victimes des catastrophes climatiques, des famines et des déplacements.Nous soulignons l’urgence d’une mobilisation des forces progressistes pour promouvoir des politiques audacieuses, solidaires et coordonnées à l’échelle régionale et mondiale.Nous exigeons que les grandes nations pollueuses assument pleinement leurs responsabilités historiques en mettant en œuvre immédiatement des financements significatifs non-endettants pour soutenir les initiatives africaines d’adaptation climatique. Ces efforts doivent inclure la reconnaissance de l’équité dans les efforts globaux de réduction des émissions et l’instauration de mécanismes innovants pour réparer les pertes et dommages subis.Le Comité Afrique appelle les gouvernements africains à faire de la bonne gouvernance et de la justice économique des priorités absolues. Les conflits sont trop souvent alimentés par la mauvaise gouvernance, les inégalités économiques criantes et la compétition débridée pour le contrôle des ressources. Seul un engagement en faveur de la transparence, de la répartition équitable des richesses et de la lutte contre la corruption pourrait tarir ces sources d'instabilité.Le Comité Afrique dénonce l'ingérence extérieure qui complexifie la résolution des crises et menace la souveraineté étatique africaine. L'émergence de nouveaux partenariats sécuritaires, souvent motivés par la compétition pour les ressources ou l'influence géopolitique, ne fait qu'exacerber les tensions. Le Comité Afrique appelle à la consolidation de la souveraineté africaine et à la promotion de solutions régionales, libres de toute contrainte ou instrumentalisation étrangère, pour garantir une stabilité authentique et durable sur le continent.L'Internationale socialiste et ses partis africains réaffirment leur détermination à construire un avenir où liberté, égalité et solidarité restent au cœur des transformations sociopolitiques souhaitées.