Agadir: Des projets générateurs de revenus au profit d’anciens détenus

Un lot d'équipements et de matériels a été remis, jeudi à Agadir, au profit d'anciens détenus des établissements pénitenciers relevant de la préfecture d’Agadir Ida Outanane.



Cette cérémonie de remise d’équipements et de matériels destinés à des projets générateurs de revenus s’insère dans le cadre des missions confiées à la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus, visant à promouvoir leur réinsertion sociale et économique.



Les projets, couvrant plusieurs domaines, ont bénéficié à 23 anciens détenus afin de leur permettre de générer des sources de revenus indépendantes et durables, facilitant ainsi leur insertion effective dans le tissu économique et social. Le budget alloué à cette opération est de 68,741.716 dirhams, rapporte la MAP.



Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre continue par la Fondation de son approche sociale de soutien aux groupes vulnérables, conformément à la philosophie de développement de l’Initiative nationale pour le développement humain. Elle vise à réduire la vulnérabilité, à soutenir l’autonomie des bénéficiaires et à leur offrir des opportunités d’emploi et de création d’entreprise.



Dans une déclaration à la MAP, le coordonnateur régional du Centre d’accompagnement et de réinsertion à Agadir, relevant de la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus, Hicham Bounichane a indiqué que ce programme débute au sein des prisons par le biais de programmes de formation et de réinsertion, et se poursuit après la libération par une réintégration efficace, permettant aux bénéficiaires de reprendre leur place dans la société et de contribuer au dynamisme économique local.



Le programme de soutien à la micro-entreprise pour les anciens détenus repose sur une approche de « projet de vie individuel ». Cette approche comprend, précise-t-on, plusieurs phases, notamment l’évaluation initiale, la réinsertion et la formation nécessaire, ainsi que le soutien avant et après la réinsertion.



La mise en œuvre de ces phases est supervisée par les centres de soutien et de réinsertion de la Fondation, en partenariat avec les autorités locales, les institutions publiques et les acteurs professionnels, en parfaite adéquation avec la formation spécifique des bénéficiaires, les besoins du marché du travail et les conditions socio-économiques de leurs communautés.