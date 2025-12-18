Ferveur africaine grandissante, le Maroc brille à l'international

La ferveur africaine s'empare du Maroc à moins d'une semaine du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), un évènement par lequel le Royaume brille à l'international, affirme la chaîne "TV5Monde".



Dans un reportage consacré à "l'ambiance CAN au Maroc", le média français met en avant la montée en puissance de la ferveur africaine dans les rues des grandes villes où des fans zones sont installées et de gigantesques panneaux affichent le slogan "Royaume du football".



"A l'entrée des immenses gares TVG, dans les cafés, les restaurants, les trams... Tout se pare des couleurs de l'évènement avec des messages en plusieurs langues pour souhaiter la bienvenue aux supporters", indique la correspondante de la chaîne sur place.



Côté aéroports, les organisateurs promettent un accueil sans précédent des visiteurs avec un accent particulier sur l'orientation et l'accès facilité aux infrastructures sportives, explique-t-elle, relevant que des spots ont été préparés en direction des supporters en provenance de l'étranger notamment.



D'après TV5Monde, le pari de cette CAN est d'attirer le monde entier et "il n'est pas question pour le Royaume de cantonner le football africain au seul continent, mais l'occasion de faire rayonner le Maroc et l'Afrique à l'international".



C'est dans cet esprit, rappelle la chaîne, que des évènements ont été initiés dans de grandes capitales mondiales comme Londres et Paris pour mieux rassembler autour de la plus importante compétition sportive du continent.



Dès fin novembre, le comité d'organisation a annoncé la vente de 800.000 tickets pour accéder aux stades, un signal reflétant le grand attrait de la version marocaine de la CAN, conclut le média.



La CAN 2025, prévue du 21 décembre au 18 janvier, marque un tournant majeur dans l'organisation du football africain avec la mise en place de 24 camps de base pour les équipes, un dispositif inédit dans l’histoire de la compétition.



Cette innovation structurelle vise à offrir aux sélections participantes des conditions optimales de préparation, tout en renforçant l’équité sportive et l’efficacité logistique.