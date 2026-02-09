Tenue de la 9ème édition du Forum national de l'orphelin

La 9ème édition du Forum national de l’orphelin s’est tenue samedi à Casablanca, à l’initiative de l’Association marocaine de l’orphelin, sous le thème "Enfant sans identité… Société sans avenir".



Selon les organisateurs du forum, cette édition intervient dans un environnement institutionnel et juridique en pleine évolution, caractérisé par un débat autour de la question des enfants abandonnés, ainsi que par l’émergence de nouvelles dynamiques en matière de protection sociale.



Les travaux du forum ont souligné que la question des enfants abandonnés dépasse désormais le cadre de l’assistance sociale pour devenir un enjeu majeur de justice sociale, de cohésion et de stabilité sociétale.



S'exprimant à cette occasion, le président de l’Association marocaine de l’orphelin, Yassine Rafyâ Benchekroun, a indiqué que cette édition se tient dans un contexte marqué par une dynamique nationale accrue en matière de protection de l’enfance, soulignant que les débats actuels portent notamment sur la création de l’Agence nationale de protection de l’enfance.



Dans une déclaration à la MAP, il a estimé que cette dynamique doit être pleinement exploitée, appelant à une mobilisation unifiée afin de protéger les enfants contre l’abandon et à garantir à chaque enfant un environnement stable, sécurisé et respectueux de sa dignité.



M. Benchekroun a rappelé, à cet égard, que l’Association a adopté le slogan "Un Maroc sans enfants abandonnés à l’horizon 2030", traduisant la volonté de contribuer à l’éradication de ce phénomène à travers des solutions structurelles.



À travers cette édition, le Forum national de l’orphelin ambitionne de contribuer à l’instauration d’un espace de dialogue national responsable, réunissant acteurs juridiques, religieux, sociaux et institutionnels, en vue de formuler des solutions réalistes et applicables garantissant à chaque enfant son droit à l’identité, à l’appartenance et à la dignité.