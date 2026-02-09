Le diagnostic précoce, facteur déterminant dans la lutte contre le cancer du poumon

Le diagnostic précoce se veut un facteur déterminant dans le cadre de la lutte contre le cancer du poumon, ont souligné les participants au 14e Congrès annuel d’oncologie thoracique, dont les travaux ont en lieu en fin de semaine à Marrakech.



Ainsi, les intervenants à ce congrès médical de deux jours, placé sous le thème "L’importance du diagnostic précoce et précis et la sensibilisation du citoyen à cette pathologie silencieuse", ont été unanimes à relever l’importance du diagnostic précoce, qui joue un rôle déterminant dans le contrôle et le traitement de la maladie dès les premiers stades.



Dans une déclaration à la MAP, Pr. Ali Tahri, spécialiste en radiothérapie et président du congrès, a fait savoir qu’entre 75% et 80% des patients sont diagnostiqués à des stades très avancés, ce qui complique considérablement les traitements et limite le recours à la chirurgie, augmentant ainsi les risques de progression de la maladie.



De nombreux patients, principalement des fumeurs, sont pris en charge à des stades très avancés de la maladie, rendant toute intervention chirurgicale impossible, a-t-il déploré, notant que, dans ce cas, d’autres options thérapeutiques sont plutôt envisagées, telles que les traitements systémiques, l’immunothérapie ou la radiothérapie, dans l'optique de stabiliser la maladie.



D'autre part, Pr. Tahri a indiqué que l’un des axes majeurs du congrès portera sur le concept d’oligoprogression, désignant un cancer à progression limitée, où la tumeur reste globalement contrôlée par le traitement.



"Aujourd’hui, grâce à la Vision Royale, le Maroc dispose de nombreux centres publics et privés de cancérologie, alors qu’une multitude d’établissements offrent toutes les techniques de pointe : chirurgie, traitements médicaux, immunothérapie et radiothérapie", a-t-il précisé, relevant que tous ces centres sont équipés et bénéficient d’une couverture médicale universelle, facilitant l’accès aux soins avec des rendez-vous rapides et une prise en charge efficace.



De son côté, Dr. Azzeddine Mohammadi, spécialiste en pneumologie, a mis en avant l'aspect fédérateur de ce congrès annuel qui offre l'occasion aux praticiens de rencontrer les plus grands experts internationaux et de débattre des techniques thérapeutiques les plus récentes, renforçant ainsi les capacités à contenir la maladie dès ses débuts et à améliorer sa prise en charge.



Il a aussi rappelé que la clé du traitement du cancer du poumon réside dans la lutte antitabac et le dépistage précoce, mettant l’accent sur le rôle central du pneumologue dans la prise en charge de ce type de cancer, depuis le diagnostic jusqu’au traitement.



Dr. Jean-Michel Maury, chirurgien thoracique français, a, dans une déclaration similaire, salué la pertinence des travaux de ce congrès qui lui a offert l'opportunité de présenter ses travaux sur la prise en charge par chimiothérapie intra-thoracique en tant que procédure chirurgicale et approche multimodale permettant une collaboration efficace entre les oncologues, les chirurgiens et les radiologues.



"Cette démarche prend tout son sens dans le cadre du congrès, car elle permet à toutes les disciplines impliquées de discuter et d’optimiser le continuum de prise en charge du cancer du poumon", a-t-il expliqué.



Organisé par le Groupe d’étude et de recherche en cancérologie thoracique (GERCAT), cet événement est devenu un rendez-vous incontournable dans le paysage médical marocain, rassemblant chirurgiens, pneumologues, oncologues, radiologues et anatomopathologistes, tant au niveau national qu’international, afin d’échanger sur les avancées médicales dans cette discipline, les nouvelles approches diagnostiques et les stratégies innovantes de prévention de cette pathologie qui menace une large frange de la société, en particulier les fumeurs.



Ce congrès constitue également une plateforme de débats et de partage de connaissances à travers des ateliers pratiques, l'ultime finalité étant de proposer des solutions pour freiner la progression de la maladie, notamment par la sensibilisation à l’importance du dépistage précoce et de l’arrêt du tabac, principal facteur de risque du cancer du poumon. Lors de cette rencontre, Pr. Abdellatif Benider, président de l’Association marocaine des registres des cancers (AMRC), a présenté les dernières données statistiques, tandis que l’expert français Benjamin Bottet a partagé avec les médecins marocains son expérience dans l’utilisation de la chirurgie robotique.



L’événement a rendu aussi hommage à des personnalités éminentes, notamment Pr. Mohamed Bartal et Pr. Abdelouahed Kahlain, reconnues pour leur engagement dans la lutte contre les maladies respiratoires et les cancers et pour leur contribution scientifique et associative dans ce domaine.



Par ailleurs, de nombreux ateliers ont été consacrés aux traitements innovants, notamment l’immunothérapie, la chirurgie robotique et les nouvelles techniques de radiothérapie, avec un accent particulier sur le volet juridique, notamment la responsabilité en médecine, abordé par des experts en droit.