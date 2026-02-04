Personnes en situation de handicap : Entrée en service effective de la carte de réduction pour les voyages en train

-
Sidi Kacem : Mesures préventives pour héberger la population riveraine de l'Oued Sebou à Dar Taliba "Al Haouafate"
-
Mobilisation constante pour le désenclavement et l'atténuation des effets de la vague de froid dans les zones montagneuses
-
Les sites préhistoriques de Casablanca continuent de livrer des résultats scientifiques majeurs sur les origines de l’humanité
-
Elimination du travail des enfants : Le Maroc met en avant ses progrès en accueillant la 6ème Conférence mondiale à Marrakech
Dans un communiqué, le Secrétariat d'Etat précise que cette carte permet aux personnes en situation de handicap, ainsi qu'aux accompagnateurs des personnes malvoyantes, de bénéficier d'une réduction de 50% sur les prix des billets de train, conformément à l'accord de partenariat signé le 2 décembre dernier, entre le ministère de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, le Secrétariat d'Etat à l'Insertion sociale et l'ONCF.
A ce jour, le Secrétariat d'Etat à l'Insertion sociale a reçu 5.022 demandes de carte via la plateforme en ligne "IDMAJ", précise le communiqué, faisant savoir que 3.220 cartes ont été traitées et imprimées, outre la remise de 2.027 cartes aux centres d'orientation et d'assistance aux personnes en situation de handicap relevant de l'Entraide nationale dans les différentes provinces du Royaume, afin de les distribuer aux bénéficiaires concernés.
Les personnes en situation de handicap souhaitant bénéficier de cette carte peuvent déposer leur demande via la plateforme https://idmaj.social.gov.ma/ , rappelle-t-on.
Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le Secrétariat d’Etat à l’Insertion sociale en vue de faciliter l'accès aux services pour les personnes en situation de handicap, promouvoir les principes d'équité et d'égalité des chances, et garantir leur intégration sociale et leur pleine participation à la société, conformément aux Hautes Directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste et Le glorifie, conclut le communiqué.