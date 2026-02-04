Coup d'envoi à Rabat de la 31ème édition des Semaines du Film Européen

Le coup d'envoi de la 31e édition des Semaines du film européen au niveau de la ville de Rabat a été donné, mercredi soir au Cinéma Renaissance, avec la projection du long-métrage "Valeur sentimentale" du réalisateur norvégien Joachim Trier.



Organisé par l’Union européenne (UE) au Maroc, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, et le Centre cinématographique marocain, cet évènement, qui se poursuit jusqu'au 11 février, propose une programmation riche et variée de films contemporains, à la croisée de récits européens et méditerranéens.

Outre la ville de Rabat, les Semaines du film européen se tiennent également à Marrakech et à Casablanca.



Le film d’ouverture offre aux cinéphiles l’occasion de découvrir des œuvres récentes, primées ou distinguées dans les grands festivals internationaux, tout en participant à un dialogue culturel nourri autour du cinéma européen contemporain.



La projection inaugurale de l'étape rbatie, qui lance une semaine de découvertes et de dialogues autour du septième art, a réuni un public nombreux, venu découvrir cette œuvre cinématographique coproduite par cinq pays européens (Norvège, France, Allemagne, Danemark, Suède).



Ce long métrage, qui été propulsé sur le devant de la scène internationale en décrochant le Grand Prix au Festival de Cannes en 2025, suivi de pas moins de sept nominations aux Oscars, a offert une introduction parfaite aux thématiques riches et variées que déclinera la programmation de cette édition.



En choisissant "Valeur sentimentale" pour le coup d’envoi de cette 31e édition au niveau de la ville de Rabat, les Semaines du film européen visent à célébrer les valeurs de diversité, de créativité partagée et d’excellence artistique qui fondent le cinéma européen.



Intervenant à l’ouverture de cet événement culturel, l'ambassadeur de l’UE au Maroc, Dimiter Tzantchev, a noté que cette manifestation est devenue, au fil des années, plus qu’un événement culturel, un temps fort attendu, un espace de partage, de curiosité et de dialogue entre l’Europe et le Maroc.



"Cette édition 2026 revêt une dimension symbolique supplémentaire", a affirmé M. Tzantchev, soulignant qu'elle coïncide avec le 30ème anniversaire de la signature de l’Accord d’association entre le Maroc et l’Union européenne.



Pour l'ambassadeur de l’UE au Maroc, "le cinéma traverse les frontières, parle toutes les langues, et rappelle que, malgré nos différences, nous sommes souvent traversés par les mêmes émotions, les mêmes doutes, les mêmes élans".



Il a également mis en avant la pertinence des thématiques sélectionnées lors de cette édition, qui abordent la famille et la transmission, la mémoire, les croyances contemporaines ainsi que la place de l’individu dans les bouleversements du monde.



Les Semaines du film européen proposent aussi des courts-métrages issus du sud de la Méditerranée, favorisant le dialogue entre les grandes signatures du cinéma et les nouvelles voix émergentes de la région, a-t-il ajouté, indiquant que les projections sont proposées à des tarifs symboliques, afin de garantir l’accessibilité au plus grand nombre.



Cette manifestation, désormais un rendez-vous incontournable pour les épris du septième art, ambitionne de rapprocher le public marocain de la diversité et de la richesse des cinématographies européennes, à travers une brochette de films représentatifs des différentes sensibilités artistiques du continent.



A travers cette 31e édition, l'événement propose une sélection d'œuvres riche et singulière reflétant la diversité des écritures, des regards et des sensibilités qui traversent le cinéma européen.