L’Espagne, moteur de la croissance européenne

Avec une croissance de 2,8 % du PIB en 2025, l’Espagne a poursuivi l’an dernier le dynamisme engagé depuis la reprise post-Covid, porté principalement par le tourisme, la vigueur de la consommation des ménages et un recul continu du chômage.



Ce rythme de croissance demeure plus de deux fois supérieur à celui enregistré dans l’ensemble de la zone Euro sur la même période, confirmant la résilience et la vigueur de l’économie espagnole, à contre-courant de nombreux partenaires européens confrontés à un ralentissement marqué.



"Nous avançons à un rythme deux fois supérieur à celui de la zone Euro. L’Espagne est aujourd’hui le moteur du continent", s’est félicité le ministre de l’Economie, Carlos Cuerpo, lors d’une intervention sur la télévision publique.



Selon le dernier rapport de l’Observatoire de la productivité et de la compétitivité espagnole (OPCE), la productivité totale des facteurs (PTF) en Espagne a progressé de près de 2% en 2024, contrastant avec la contraction de 0,7% observée dans la zone Euro sur la même période, rapporte la MAP.



Le document indique qu'au cours de la période 2020-2024, la productivité a progressé à un rythme annuel moyen de 1,4%, soit le taux le plus élevé enregistré depuis 1995. Ce chiffre est d'autant plus significatif qu'il intervient dans un contexte de stagnation (0%) au sein de la zone Euro.



Après avoir été sévèrement éprouvée par la crise financière de 2008, puis par la pandémie de Covid-19, la quatrième économie de la zone Euro a opéré un redressement notable, soutenu notamment par les fonds européens du plan de relance post-pandémie.

Le pays bénéficie pleinement de la vigueur du tourisme, avec un record de 97 millions de visiteurs étrangers en 2025, mais aussi de l’investissement des entreprises et de la robustesse de la demande intérieure.



Les signaux positifs se confirment également sur le front des prix, avec un net ralentissement de l’inflation en janvier, tombée à 2,4% contre 2,9% en décembre, selon l’INE.

Si la hausse du coût de la vie, notamment des loyers, reste une préoccupation majeure pour les ménages, "c’est une bonne nouvelle pour les citoyens", a estimé Carlos Cuerpo, soulignant "une amélioration du pouvoir d’achat".



Sur le marché du travail, le gouvernement a annoncé que le taux de chômage était passé sous la barre des 10% au quatrième trimestre 2025, une première depuis 2008, même s’il demeure le plus élevé parmi les pays de l’OCDE.



Dans ce contexte porteur, l’exécutif a présenté cette semaine un vaste plan de régularisation de sans-papiers, susceptible de bénéficier à environ 500.000 personnes, principalement originaires d’Amérique latine, afin de soutenir l’économie face au vieillissement de la population active, une initiative à contre-courant des politiques migratoires restrictives observées ailleurs en Europe.

Par ailleurs, le salaire minimum sera relevé à 1.424,5 euros brut mensuels, a annoncé le ministère du Travail à l’issue de négociations avec les partenaires sociaux.



Pour 2026, le Fonds monétaire international et la Banque d’Espagne anticipent une croissance respectivement de 2,3% et 2,2% du PIB. L’absence de budget adopté depuis 2023, faute de majorité parlementaire, ne semble pas, à ce stade, freiner la dynamique économique du pays.