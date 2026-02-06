L’Université Ibnou Zohr et l’Université Polytechnique Hauts-de-France renforcent leur coopération

-
Cet accord concerne l’INSA Hauts-de-France et la Faculté des Sciences Appliquées d’Aït Melloul, et vise à promouvoir la mobilité des étudiants, l’échange d’expertises pédagogiques et le développement de parcours de formation conjoints à dimension internationale, indique un communiqué de l'UIZ.
À travers cette convention, les deux institutions confirment leur volonté commune de consolider leurs relations académiques et de renforcer l’attractivité de leurs formations dans des domaines scientifiques à fort enjeu, rapporte la MAP.
Cet accord s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération académique et scientifique internationale, note la même source.