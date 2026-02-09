10 km international de Casablanca : Victoire de Hafid Rizgy et Kalthoum Bouaasyrya

Les athlètes marocains Hafid Rizgy (hommes) et Kalthoum Bouaasyrya (dames) ont remporté, dimanche, la 15ème édition de la course internationale de 10 km de Casablanca, marquée par la participation de plus de 4.000 coureurs et coureuses.



Hafid Rizgy s’est adjugé le titre de cette compétition, organisée sous l'égide de la Fédération Royale marocaine d'athlétisme (FRMA), après avoir parcouru la distance en 28 minutes et 1 seconde, devançant Oussama Cherragui (28 min 05 s) et Ayoub Karym (28 min 07 s).



Chez les dames, Kalthoum Bouaasyrya a remporté la course en réalisant un temps de 32 minutes et 2 secondes, devant Assia Nouri (32 min 43 s) et Soukaina El Haji (32 min 47 s).



A cette occasion, Hafid Rizgy a déclaré au micro de la MAP que la course s’est déroulée dans de bonnes conditions et a été marquée par une forte concurrence entre des spécialistes des courses sur route, soulignant que cette victoire constitue une motivation supplémentaire pour redoubler d’efforts afin de réaliser de bons résultats lors des prochaines compétitions.



De son côté, Kalthoum Bouaasyrya, victorieuse du 10 km dames, s’est dite très heureuse de ce sacre, remerciant les organisateurs pour les efforts consentis afin d’assurer la réussite de cet événement.



Dans l’épreuve du 5 km, la première place chez les hommes est revenue à Ayoub Abou Saâd, auteur d’un temps de 15 minutes et 27 secondes, devant Smail Arraki (15 min 41 s) et Mohamed Erraghay (15 min 50 s).

Chez les dames, Rania Bassiri a remporté la première place en 19 minutes et 20 secondes, suivie de Hasna El Alaoui (20 min 29 s) et Khadija Mahroum (21 min 09 s).



Concernant les conditions d’organisation, le directeur de la course, Hicham El Madroumi, a indiqué que l’édition de cette année a enregistré une participation importante dépassant les 4.100 coureurs et coureuses, reflétant l’engouement croissant pour cet événement sportif.



Il a ajouté que le parcours était rapide, ce qui a permis l’établissement d’un nouveau record de la course, estimant que cela constitue un indicateur positif de l’évolution de son niveau technique et organisationnel.



Il a également salué les efforts des différents partenaires et intervenants ayant contribué à la sécurisation et à l’organisation de la course, soulignant que cette mobilisation collective représente un pilier essentiel pour donner à la manifestation une dimension internationale dans les années à venir.



Selon les organisateurs, cette course internationale, organisée par l’Association des amis de Hay Hassani en partenariat avec l’Ecole supérieure des industries du textile et de l’habillement (ESITH), vise à encourager les citoyens de tous âges et horizons à pratiquer cette discipline, en vue de découvrir de nouveaux talents en athlétisme.



La cérémonie de clôture de cette manifestation sportive, marquée par la présence notamment du président du Conseil de la région Casablanca-Settat, Abdelatif Maâzouz, du gouverneur de l’arrondissement de Hay Hassani, Khadija Benchouikh, ainsi que de plusieurs acteurs sportifs, a été ponctuée par la remise des prix aux lauréats et lauréates de la course.