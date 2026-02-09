Coupe de la CAF : Le WAC se redresse avant le finish

Le Wydad de Casablanca a décroché une précieuse victoire (1-0) en déplacement face à Nairobi United FC, dimanche, lors de la 5e et avant-dernière journée du groupe B de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF).



Après leur déconvenue face à Maniema Union dimanche dernier, les hommes d’Amine Benhachem ont su réagir avec une organisation rigoureuse et une discipline collective, leur permettant de renouer avec une importante victoire.



L’unique but de la formation rouge a été inscrit par Wissam Ben Yedder à la 89 minute de jeu.



Repliée dans sa moitié de terrain, la formation de Nairobi United FC a su exploiter les espaces laissés par les Casablancais, se montrant particulièrement menaçante sur des contre-attaques rapides, sans pour autant concrétiser ses occasions.



Profitant également du revers du Maniema Union face aux Tanzaniens d'Azam FC (1-0), le WAC occupe désormais la tête du classement avec 12 points, devant Maniema Union et Azam FC, crédités de 9 points chacun, tandis que Nairobi United FC ferme la marche avec zéro point au compteur.



De son côté, l’Olympic de Safi s’est imposé face au club malien de Djoliba AC par 2 buts à 1, dimanche à domicile.



Lors de ce match sans enjeu, puisque l’OCS est déjà qualifié pour les quarts de finale, Sofiane El Moudane a signé un doublé, alors que Aboubacar Diarra a marqué pour les visiteurs sur penalty (14e).



Après ce succès, le club mesfioui a porté son actif à 12 points, à la deuxième place du groupe A.