Fruit Logistica 2026 : Les opérateurs marocains mobilisés autour d’une offre agricole intégrée et certifiée

La participation marocaine à la 33e édition du Salon Fruit Logistica, organisée du 4 au 6 février à Berlin, a été marquée par une forte mobilisation des acteurs de la filière fruits et légumes, de l’emballage et de la logistique, réunis au sein d’un pavillon national de 726 mètres carrés ayant abrité 29 entités.



Les groupes marocains, producteurs et exportateurs, ont travaillé cette année encore l’image de leurs produits ainsi que la diversité des marques commercialisées, dans un espace placé sous la bannière “Morocco, Kingdom of Taste”.



Le salon, l’un des plus importants au monde dans le secteur, a également constitué une occasion pour les opérateurs marocains de retrouver leurs clients, d’établir de nouveaux contacts avec des partenaires internationaux et des prospects, et de favoriser le partage d’expériences et de bonnes pratiques entre professionnels.



La participation marocaine a reflété la diversité et la maturité de l’écosystème agricole national, avec une large présence d’opérateurs spécialisés dans la production et l’exportation de fruits et légumes frais, couvrant notamment les agrumes, les primeurs, les fruits rouges, les fruits à noyau, les avocats, les melons et pastèques, ainsi que les dattes.



Implantés dans plusieurs régions agricoles du Royaume, dont Souss-Massa, le Gharb, le Loukkos, le Saïss, Drâa-Tafilalet, Al Haouz, ou encore Tadla et l’Oriental, ces opérateurs ont mis en avant la diversité des terroirs marocains, la régularité de l’offre et la capacité à assurer des productions étalées sur l’année.



L’orientation vers des modèles intégrés, de la culture au conditionnement et à l’exportation, s’affirme aussi comme une tendance émergente au sein de l’écosystème agricole marocain, appuyée par des infrastructures modernes de conditionnement, de stockage frigorifique et de logistique maritime.



Parallèlement, les innovations portées par les exportateurs marocains de fruits et légumes contribuent à garantir la fraîcheur, la traçabilité et la fiabilité des livraisons vers les marchés européens et internationaux, tout en préservant la qualité des produits malgré les contraintes liées au transport.



La participation marocaine a également mis en lumière le rôle du secteur de l’emballage, avec la présence de fabricants nationaux de solutions en carton ondulé destinées aux fruits et légumes. Ces acteurs ont présenté des solutions adaptées aux exigences du transport international, intégrant à la fois des critères de performance logistique et de durabilité environnementale.



Sur le plan institutionnel, Tanger Med Port Authority (TMPA) a pris part à l’événement à travers la mise en avant du complexe portuaire de Tanger Med, principale plateforme d’import-export du Royaume et plus grand hub logistique et portuaire en Méditerranée et en Afrique, au service des flux agricoles marocains vers les marchés internationaux.



L’Association des producteurs de Nadorcott au Maroc (APNM) était également présente pour accompagner les producteurs de cette variété de mandarine d’origine marocaine, cultivée sous licence dans plusieurs pays, et reconnue pour ses qualités gustatives ainsi que son positionnement premium sur les marchés internationaux. Les opérateurs marocains ont, par ailleurs, présenté une offre conforme aux normes internationales de qualité, de sécurité alimentaire, de responsabilité sociale et de durabilité, fondée sur des référentiels tels que GlobalG.A.P., BRC, IFS, GRASP et SMETA, ainsi que sur des labels liés à l’agriculture biologique ou au commerce équitable.



Cette participation collective s’inscrit dans le positionnement du Maroc sur le marché mondial des fruits et légumes frais, autour d’une offre diversifiée et traçable, et participe à la valorisation du label “Made in Morocco” dans les grands marchés internationaux, dans le prolongement de la récente participation d’une vingtaine de coopératives issues des 12 régions du Royaume à la Semaine verte internationale, organisée du 16 au 25 janvier 2026.



Par Zin El Abidine TAIMOURI (MAP)