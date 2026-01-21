IA industrielle : Un levier stratégique sous-exploité dans les économies émergentes

L'intelligence artificielle (IA) s'impose comme un levier stratégique majeur de transformation industrielle, offrant aux économies émergentes une opportunité décisive de montée en gamme et de renforcement de leur compétitivité, a souligné, mardi à Casablanca, Mehdi Snene, responsable du programme IA et numérique à l'Organisation des Nations unies (ONU).



Intervenant lors d'une conférence tenue en marge de la première édition du World Advanced Manufacturing & Future Mobility Exhibition (WAM Morocco) dédiée aux enjeux de la souveraineté numérique et de la gouvernance technologique, l'expert onusien a mis en avant la nécessité d'inscrire le développement de l'IA dans une approche à la fois globale et souveraine.



Cette technologie, à l'instar du changement climatique, constitue un défi mondial appelant une coordination internationale, a-t-il fait remarquer.

M. Snene a, dans ce sens, relevé que les Nations unies ont franchi une étape structurante avec l'adoption du "Global Digital Compact", premier accord multilatéral établissant un cadre commun pour la gouvernance du numérique et de l'IA, rapporte la MAP.



Il a également mis en avant l'ampleur du bouleversement industriel induit par l'IA, soulignant que cette technologie ne se limite pas à l'automatisation de certaines tâches, mais redéfinit l'ensemble de la chaîne de valeur industrielle, de la conception des processus de production à la maintenance prédictive, en passant par le contrôle qualité et l'optimisation énergétique.



Porté par Kaoun International, filiale du Dubai World Trade Centre (DWTC), WAM Morocco réunit une sélection exceptionnelle de leaders industriels mondiaux faisant leur première apparition dans une exposition manufacturière au Maroc, témoignant d'une confiance internationale sans précédent dans l'émergence du Royaume comme hub stratégique pour l'Industrie 4.0 et la fabrication intelligente en Afrique.



En association avec GITEX Africa, ce salon mondial de la fabrication avancée et de la mobilité du futur est propulsé par l'un des écosystèmes technologiques les plus influents au monde, tirant parti d'un ADN partagé pour positionner le Maroc comme un épicentre continental pour l'Industrie 4.0 et la transformation industrielle avancée.



WAM Morocco, qui a ouvert ses portes, mardi à Casablanca, marque les débuts au Maroc de SAP, Sumitomo Corporation, ENGIE, Vigel et Zoho Corporation, rejoignant une liste d'élite de plus de 100 entreprises participantes issues de plus de 18 pays, dont les Etats-Unis, le Portugal, l'Espagne, la France, l'Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis, le Vietnam, les Pays-Bas et l'Italie.



S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, Chakib Achour, directeur général de Kaoun International, a indiqué que cette première édition se veut une vitrine du futur de l’industrie et de la mobilité, avec pour ambition d’accompagner la transformation profonde des modèles industriels.



Le salon réunit, a-t-il précisé, de grands groupes industriels internationaux, aux côtés d’entreprises spécialisées dans les solutions digitales, l’IA et les technologies de l’information, dans une logique de convergence entre innovation, digitalisation et industrie manufacturière.



M. Achour a également mis en avant la forte présence de startups et d’investisseurs, faisant état d'une compétition visant à récompenser les meilleures trois startups, dans la perspective d'insuffler une dynamique nouvelle à la transformation industrielle.



De son côté, Alex Nicholl, vice-président de DWTC, a souligné que le choix du Maroc pour accueillir cette première édition repose sur son positionnement géostratégique et son rôle croissant dans les chaînes de valeur industrielles régionales.



"Nous ne sommes pas ici pour dresser un état des lieux du passé, mais pour nous projeter sur les dix prochaines années de l’industrie et de la mobilité", a-t-il affirmé.



M. Nicholl a noté que le salon met en avant des technologies de rupture destinées à façonner l’avenir de la fabrication avancée et de la mobilité du futur, tout en favorisant des connexions structurées entre acteurs économiques.