Sahara marocain: La résolution 2797 du Conseil de Sécurité marque un "tournant historique"

La présidente du Conseil de la région Guelmim-Oued Noun, Mbarka Bouaida, a affirmé, lundi à Rabat, que l’adoption par le Conseil de Sécurité de l'ONU de la résolution 2797, confirmant la souveraineté du Maroc sur son Sahara, marque un "tournant historique".



S’exprimant lors du 149e Carrefour diplomatique, organisé au siège de la Fondation diplomatique en présence d’ambassadeurs et de représentants d’environ 40 pays et organisations internationales, Mme Bouaida a mis l'accent sur l'importance de la décision onusienne qui consacre le Plan d’autonomie comme unique option réaliste et applicable pour mettre fin au différend artificiel autour du Sahara marocain.



Mme Bouaida, également présidente de l'Association des régions du Maroc, a souligné que l’adoption de la résolution onusienne constitue un tournant historique dans le processus de consolidation de l’intégrité territoriale du Royaume, ajoutant qu'elle est le fruit des efforts diplomatiques inlassables du Maroc sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



Ce tournant, a-t-elle expliqué, consacre le soutien croissant au Plan d’autonomie présenté par le Maroc en tant que solution unique, réaliste et applicable pour mettre fin à ce différend régional artificiel, de même qu'il renforce la place distinguée du Royaume en tant que puissance régionale et internationale et acteur stratégique pour la stabilité de la région.



La présidente du Conseil de la région Guelmim-Oued Noun a également fait remarquer que les provinces du Sud sont devenues un modèle de développement au niveau continental et international grâce aux réalisations accomplies au cours des cinquante dernières années.



Elle a salué, à cette occasion, les résultats tangibles du Modèle de développement des provinces du Sud, lancé par SM le Roi en 2015, qui a fait des trois régions du Sud un pôle de développement majeur reliant le Maroc à sa profondeur africaine et un apport qualitatif à la croissance économique et au bien-être social des populations de ces régions.



A cet égard, elle a évoqué les grands chantiers structurants menés dans les régions du Sud, notamment le port atlantique de Dakhla, le nouveau port Phosboucraâ à Laâyoune et les grands réseaux routiers à l’instar de la voie express Tiznit-Dakhla.



Mme Bouaida a également cité les projets d’énergies renouvelables et d’hydrogène vert, les grands projets de dessalement de l’eau de mer, l’Initiative Atlantique, le projet du gazoduc Afrique-Atlantique ainsi que d’importants investissements, notamment dans les infrastructures, l’économie bleue et la recherche scientifique.



Dans le même sillage, la présidente de l'Association des régions du Maroc a mis en exergue le rôle central de la région en tant qu’espace vital et source essentielle pour réaliser un développement intégré.



Pour sa part, le président de la Fondation diplomatique, Abdelati Habek, a relevé que les provinces du Sud constituent aujourd’hui un espace générateur d’opportunités et un pôle avancé d’investissement et de croissance, grâce au Modèle de développement des provinces du Sud.



Ce Modèle, a-t-il ajouté, incarne une vision prospective ayant fait de la région un hub continental prometteur et un pont vers la profondeur africaine et atlantique.