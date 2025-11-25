Lancement à Rabat de la 1e Campagne nationale "Orangez le cinéma" : Pour la lutte contre les violences à l’égard des femmes

La cérémonie officielle de lancement de la 1ère Campagne nationale "Orangez le Cinéma" a été organisée, lundi à la Cinémathèque marocaine du Centre Cinématographique Marocain (CCM).



Cette initiative conjointe de l’Association des rencontres méditerranéennes du cinéma et des droits de l’Homme (ARMCDH), de l’ONU Femmes, du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et du CCM, en partenariat avec des acteurs institutionnels et culturels, s'inscrit dans le cadre de la compagne mondiale "Orange the World" lancée chaque année par l'ONU dans le cadre de la campagne onusienne "16 jours d’activisme contre les violences fondées sur le genre".



Dans une allocution de circonstance, le Directeur du CCM, Mohamed Réda Benjelloun, a souligné que la promotion du secteur cinématographique passe par sa professionnalisation de façon à en faire un levier économique et culturel fondé sur des valeurs fondamentales, à leur tête l'égalité, la dignité et le respect des droits des femmes.



Les parcours accumulés par le CCM aux côtés de ses partenaires sont le fruit de convictions communes faisant du cinéma un espace sûr, ouvert dénué de toute forme de discrimination, a-t-il indiqué, mettant l'accent sur l'engagement du Centre à combattre toutes les formes de violences qui pourraient toucher les femmes dans le secteur cinématographique.



De son côté, la Directrice de la cinémathèque marocaine, Narjis Nejjar, a fait remarquer que la violence à l'encontre des femmes et des filles n'est en aucun cas "un destin inévitable ou une réalité à accepter, ajoutant que le cinéma dispose d'un pouvoir influent dans la construction de l'imaginaire collectif et que les institutions culturelles ont la responsabilité d'orienter cette influence vers les valeurs d'égalité.



Pour sa part, la représentante d’ONU Femmes au Maroc, Myriem Ouchen Noussairi, a indiqué que la "Campagne Orangez le cinéma" constitue une initiative stratégique en droite ligne des priorités nationales en matière de lutte contre la violence basée sur le genre.



La présidente de ARMCDH, Fadoua Maroub, a, quant à elle, fait constater que la campagne s'articule autour d'un processus en plusieurs étapes, qui commence par la mobilisation des écoles et des instituts de cinéma à travers des rencontres de sensibilisation, suivie d'un concours national pour les étudiants de ces établissements axé sur le thème de la violence basée sur le genre, avant de passer à la phase actuelle qui consiste à lancer la campagne dans les salles de cinéma nationales.



Quant au vice président de la Délégation de l'Union Européenne au Maroc, Daniel Doto, il a soutenu que cette initiative reflète un engagement collectif à lutter contre la violence à l'égard des femmes, affirmant que le soutien de l'Union européenne à cette initiative découle de la conviction profonde que "la parole peut briser le silence et que l'action peut combattre l'indifférence".



La campagne "Orangez le Cinéma" vise à briser le tabou sur le sujet et entend ouvrir un débat responsable et encourager la mise en place de mesures concrètes pour renforcer la prévention, améliorer les mécanismes de protection et promouvoir un environnement professionnel respectueux et égalitaire.