SILEJ de Casablanca, l'occasion rêvée pour les enfants d'une passionnante plongée dans l'univers des arts et de la création

La 3ème édition du Salon international du livre enfant et jeunesse (SILEJ) qui se tient jusqu’au dimanche prochain à Casablanca, représente une occasion rêvée pour les enfants et les adolescents de découvrir les univers passionnants des arts et de la création dans tous leurs états.



L’organisation de ce salon s’inscrit, en effet, dans une démarche qui cherche à promouvoir la lecture et la création chez les générations montantes tout en leur offrant la possibilité de rencontres entre jeunes artistes, écrivains et éditeurs, dans une ambiance propice à l’acquisition des connaissances et à la découverte.



Dans les stands et les ateliers et aussi à l’occasion des représentations artistiques programmées, les enfants et les jeunes s’initient à une expérience unique à la fois ludique et instructive et qui se décline à travers les mots et les images.



Une expérience enrichissante qui leur permet d’acquérir des connaissances et leur ouvre d’immenses horizons dans le domaine de l’innovation et de la création et ce, dans le cadre de 8 espaces comprenant 17 pôles d’activités qui accueillent des ateliers et des animations destinés au jeune public. Objectif : renforcer leur lien avec le livre et leur transmettre aussi la connaissance sous des formes ludiques tout en stimulant leur créativité, leur curiosité et leur esprit d’innovation.



Un objectif visiblement en passe d’être atteint durant la vie de ce salon au vu de la grande affluence des enfants et des adolescents dans ce temple du savoir. A l’image du stand de l’UNICEF, organisation invitée d’honneur de cette édition, qui propose une multitude d’ateliers thématiques aux enfants et jeunes.



Dans une déclaration à la MAP, Yasser El Hilali, membre du comité participatif des jeunes et des adolescents de l’UNICEF Maroc, a affirmé que la participation de l’organisation onusienne pour l’enfance s’inscrit dans une continuité qui cherche à promouvoir les droits de l’enfant, indiquant que l’atelier programme diverses activités à la fois pour les enfants et les adolescents, notamment sur l’environnement et la santé.

Et de se féliciter du nombre important d’enfants et d’adolescents, visiblement bien disposés à assouvir leur curiosité et à s’informer de leurs droits et leurs devoirs.



Non loin de ce stand, on trouve celui de l’ISESCO (Organisation mondiale islamique pour l'éducation, la science et la culture) qui connaît également le même succès avec au programme des ateliers récréatifs et d’apprentissage intitulés, entre autres, ‘’Jouons et apprenons comment devenir intelligents dans le domaine médiatique’’ ou encore ‘’Pense, écrit et suscite le changement’’, une invitation pour les petits à exprimer leurs opinions sur l’avenir de la culture et qui seront après coup exposées dans une toile géante sous l’intitulé ‘’Ma vision du monde de demain’’.



A ce propos, Mohamed El Ansari, responsable de ce stand, a fait savoir que les ateliers proposés incitent à la lecture et à la création en donnant aux participants l’opportunité de rédiger une nouvelle ou encore de découvrir les monuments du monde dans le cadre d’un autre atelier sur ‘’Les histoires et images dans le monde’’, assurant que les activités rencontrent énormément de succès auprès des enfants et adolescents.



Comme en témoigne cette déclaration de cet élève, Mohamed Rida Allah, qui confie à la MAP que cet atelier lui a permis de découvrir les contes d’antan à une époque où le smartphone et internet n’existaient pas, avant d’ajouter que l’atelier a été pour lui, comme pour ses camarades, une occasion de s’exprimer sur les scènes et images exposées et bien comprendre les messages qu’elles véhiculent.



Autre atelier interactif très prisé par le jeune public dans ce salon, celui sur ‘’le parcours des stars’’ qui initie les enfants aux valeurs de l’apprentissage et de l’esprit d’équipe à travers des activités ludiques comme le souligne son animateur, Wassim Alouani, qui déclare au micro de la MAP que cet atelier a permis aux participants d’acquérir des compétences de développement personnel dans une ambiance bon enfant.



Un réel plaisir donc d’apprentissage comme cela a été ressenti par Safaâ Hamdoune, une élève au niveau 6ème année primaire, qui a affirmé que sa visite du salon lui a permis d’apprendre beaucoup de choses et aussi de jouer à volonté.



Et comme elle, tous les visiteurs du salon ont été heureux d’avoir participé aux ateliers interactifs programmés dans ce salon de haute tenue et conçus de manière à joindre l‘utile à l’agréable.