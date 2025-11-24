Bruxelles : Le Maroc désigné "destination de l'année" aux Travel Awards 2025

Le Maroc a été désigné "destination de l’année" au titre de l’édition 2025 des prix touristiques "Travel Awards", remis lors d’une cérémonie tenue vendredi soir à Bruxelles.



Grâce à la richesse, la diversité et la qualité de son offre touristique, le Maroc a intégré le palmarès de cette 25e édition du gala des Travel Awards, organisé dans l’emblématique Skyhall de l’aéroport de Bruxelles (Brussels Airport) en présence des professionnels et représentants des entreprises du secteur belge du voyage.



L’événement a rassemblé une nombreuse assistance de près de 1.000 professionnels du voyage, qui ont suivi l’annonce des lauréats des 36 Travel Awards au titre de 2025.

Cet événement prestigieux est organisé par TRAVelMedia BeLux, éditeur des magazines de référence du secteur belge du voyage, TravMagazine BeLux et Travel360°.