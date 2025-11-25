Tétouan à l’heure de la 10e édition du Festival international des écoles de cinéma

La 10e édition du Festival international des écoles de cinéma (FIDEC) de Tétouan s'est ouverte, dimanche soir, dans une atmosphère alliant l’effervescence créative de la jeunesse estudiantine à la rigueur académique.



La cérémonie d’ouverture de cet événement, organisé par l’Association Bidayyat et la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Tétouan, en partenariat avec le Centre cinématographique marocain, l’institut français du Maroc et d'autres partenaires, a été marquée par un hommage rendu à l’école française "La poudrière", spécialisée dans le cinéma d’animation, en reconnaissance de sa contribution au développement du langage visuel et à la promotion du message artistique.



Cet hommage coïncide avec le 25ᵉ anniversaire de l’école. A cette occasion, le festival, qui se poursuivra jusqu’au 28 novembre, propose deux programmes inédits de films étudiants, témoignant d’un haut niveau de recherche, d’expérimentation et d’innovation.



Le festival a également rendu hommage à la chercheuse et programmatrice cinématographique Léa Morin, reconnue pour son engagement dans des projets faisant dialoguer recherche académique et pratique artistique, notamment dans les domaines des archives, de l’édition, des expositions et de la restauration. Ses travaux portent une attention particulière aux dynamiques de transmission des idées et des formes esthétiques, avec un intérêt marqué pour les archives des "cinémas fragiles".



Dans le même esprit de reconnaissance, le festival a honoré Mohamed Reda Gueznai et Mohamed Akram Nemmassi, deux jeunes réalisateurs, lauréats du master de cinéma documentaire de la Faculté des Lettres et des sciences humaines de Tétouan, pour les distinctions qu’ils ont obtenues lors du Festival national du film de Tanger.



La cérémonie a également été marquée par la présentation du jury de cette édition, présidé par la réalisatrice égyptienne Hala Galal et composé de la réalisatrice et scénariste Violaine Harchin, du spécialiste du cinéma d’animation Jean-Michel Kibushi, ainsi que de la soprano marocaine Samira Kadiri.



S'exprimant à cette occasion, le doyen de la Faculté des Lettres et des sciences humaines de Tétouan, Youssef El Alami, a souligné que le festival ne se limite pas à une simple manifestation artistique, mais incarne une vision renouvelée qui valorise l’université comme un espace de production de savoir et de formation des talents.



De son côté, le directeur du festival, Hamid Aidouni, a indiqué que cette édition constitue une étape clé pour créer un espace où étudiants, réalisateurs et chercheurs se rencontrent dans une expérience unique, enrichissant leurs connaissances et ouvrant de nouvelles perspectives pour comprendre le cinéma et développer son langage, soulignant que "le dialogue culturel est au cœur du festival, et chaque édition confirme que l’avenir du cinéma commence ici".

Pour cette édition anniversaire, le festival accueille 40 films en compétition, issus de 36 écoles de cinéma représentant 34 pays à travers le monde.



Choisis parmi 2.819 films inscrits, ces courts-métrages, dont 15 animations, 14 documentaires et 11 fictions, témoignent de la vitalité et de la diversité de la jeune création cinématographique internationale.



Les films sélectionnés proviennent d'écoles et universités de cinéma parmi les plus inspirantes du monde, dont La Poudrière (France), Filmakademie Baden-Württemberg (Allemagne), Beijing Film Academy (Chine), DocNomads Joint Master in Documentary Film Directing (Belgique-Hongrie-Portugal), Leon Schiller National Film School in Łódź (Pologne), University of Edinburgh (Royaume-Uni), Te Herenga Waka-Victoria University of Wellington (Nouvelle-Zélande), l’Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños – EICTV (Cuba) et City College of San Jose del Monte (Philippines), ainsi que le Master spécialisé en cinéma documentaire de la Faculté des Lettres de Tétouan.



Le FIDEC s’impose aujourd’hui comme un rendez-vous international majeur de la jeune création et un lieu de dialogue entre formation, recherche et art. À travers ces 40 films venus du monde entier, le FIDEC 2025 célèbre dix ans de cinéma, de transmission et d’ouverture, confirmant son rôle unique de passerelle entre les écoles, les cultures et les générations.