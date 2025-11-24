Marché de l’immobilier : Résidentiel, terrains et biens professionnels tirent les prix vers le haut

Première progression annuelle de l'indice des prix des actifs immobiliers après deux trimestres de stagnation
En glissement annuel, l’analyse des indices élaborés par la Banque centrale et l'ANCFCC fait état d’une hausse de 1,2% de l’IPAI, au cours du troisième trimestre 2025.
Cette évolution s’explique « par des appréciations de 1,5% pour le résidentiel, de 1% pour les terrains et de 1,4% pour les biens à usage professionnel », ont indiqué les deux institutions dans une note conjointe sur la tendance globale du marché immobilier au troisième trimestre 2025.
A titre de comparaison, au deuxième trimestre 2025, l’IPAI avait enregistré une stagnation recouvrant une hausse de 0,1% des prix des biens résidentiels et une baisse de 0,3% de ceux des terrains et de ceux des biens à usage professionnel. Au premier trimestre, cet indice avait stagné après une hausse de 0,1% des prix des biens résidentiels et des baisses de 0,1% de ceux des terrains et de 0,3% de ceux des biens à usage professionnel.
Les récentes données montrent en outre que les transactions ont affiché une « progression de 26,6%, résultant d’augmentations de 25,7% pour le résidentiel, de 21% pour les terrains et de 56,2% pour les biens à usage professionnel », selon la même source.
Au trimestre précédent, les transactions s’étaient repliées de 21,2% suite aux diminutions de 25,9% pour le résidentiel, de 3% pour les terrains et de 20,9% pour les biens à usage professionnel.
Recouvrant des diminutions de 14,5% pour le résidentiel, de 16,4% pour les terrains et de 18,2% pour les biens à usage professionnel, le nombre de transactions s’était replié de 15,2% au premier trimestre de cette même année.
A noter qu’au troisième trimestre 2025, « les prix du résidentiel ont augmenté de 1,5%, résultat des hausses de 1,6% des prix des appartements, de 0,2% de ceux des maisons et de 1,8% de ceux des villas », comme l’ont souligné BAM et l’ANCFCC.
Au cours du même trimestre, le nombre de transactions a connu un accroissement de 25,7%, reflétant des hausses de 26,7% pour les appartements, de 1,9% pour les maisons et de 62,3% pour les villas.
De leur côte, les prix du foncier se sont appréciés de 1% tandis que le nombre de transactions a augmenté de 21%.
Parallèlement, les prix des biens à usage professionnel ont augmenté de 1,4%, avec une hausse de 1,7% pour les locaux commerciaux et de 0,9% pour les bureaux.
Selon la note sur la tendance globale du marché immobilier, « les transactions ont affiché un accroissement de 56,2%, résultat des hausses de 59,4% des ventes des locaux commerciaux et de 43,6% de celles des bureaux ».
Comparé au trimestre précédent, l’IPAI a enregistré une hausse trimestrielle de 1,1%. Selon les explications contenues dans la note, cette évolution reflète une progression des prix de 1,5% pour le résidentiel, de 1,3% pour les terrains et de 0,3% pour les biens à usage professionnel.
A noter également que les transactions ont, pour leur part, augmenté de 14% par rapport au trimestre précédent, avec des hausses de 15,7% pour les biens résidentiels, de 9,3% pour les terrains et de 12% pour les biens à usage professionnel.
Toujours en glissement trimestriel, les prix du résidentiel ont augmenté de 1,5%, tandis que les transactions se sont accrues de 15,7%. De leur côté, les prix du foncier ont bondi de 1,3% tout comme le nombre de transactions qui a progressé de 9,3% d’un trimestre à l’autre.
En ce qui concerne l’indice des prix des biens à usage professionnel, les données montrent qu’il « a affiché une hausse de 0,3%, portée par une augmentation de 0,7% des prix des locaux commerciaux, tandis que ceux des bureaux ont reculé de 0,8% ».
Quant au nombre de transactions, BAM et l’ANCFCC constatent qu’il a connu une progression de 12%, avec des hausses de 11,9% pour les locaux commerciaux et de 12,3% pour les bureaux.
Alain Bouithy