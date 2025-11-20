Ouverture du Salon du livre de Montréal avec la participation du Maroc

La 48ème édition du Salon du livre de Montréal (SLM) s'est ouverte, mercredi, dans la métropole canadienne avec la participation du Maroc.



Le Royaume est représenté à cet évènement de cinq jours par plusieurs auteurs et maisons d'édition, dont les Éditions Bouregreg, Eventus et Axions Communication.



La participation du Maroc au SLM, initiée par le Centre culturel marocain à Montréal (Dar Al Maghrib), met en lumière les voix plurielles d’auteurs et d’éditeurs marocains installés au Québec ou venus d’ailleurs.



Les oeuvres exposées au stand marocain mettent en avant la richesse du Royaume , ses villes lumineuses, ses patrimoines vivant et matériel, la diversité de ses cultures, la finesse de ses arts et la majesté de sa nature.



Cette nouvelle édition du SLM, considéré comme le plus grand évènement littéraire en Amérique du Nord, met également à l’honneur une superbe exposition de beaux livres.



Avec plus de 2.000 auteurs et près de 300 activités, le Salon du livre de Montréal est une célébration du livre sous toutes ses formes ainsi qu'un lieu d’échanges, de dialogues et de découvertes qui fait vibrer la littérature au cœur de la métropole canadienne.

Des séances de dédicaces, des rencontres avec les auteurs et des tables rondes figurent aussi au menu de cet évènement.



Le Salon du livre de Montréal, qui avait accueilli près de 92.000 personnes l’an dernier, s’attend à dépasser le cap des 95.000 visiteurs cette année.