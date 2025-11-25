Appel à l’élaboration d’une stratégie nationale pour l’intégration de l’IA dans l’enseignement

Les participants à un colloque international sur "L’avenir de l’éducation et de la recherche scientifique à l’ère de la révolution de l’intelligence artificielle", organisé récemment à Marrakech, ont appelé à l’élaboration d'une stratégie nationale et régionale globale pour l'intégration de l’IA dans l'enseignement et la recherche scientifique, prenant en compte les dimensions éthiques, légales et souveraines.



Dans des recommandations sanctionnant leurs travaux, les participants ont insisté sur l'importance de la formation des enseignants, des chercheurs et des étudiants à "l'usage critique" des outils de l'IA, et du renforcement des mécanismes d'intégrité académique via des codes d’éthique clairs et des comités spécialisés.



A cet égard, les participants ont relevé la nécessité de développer l'infrastructure numérique nationale et de renforcer les mécanismes de protection des données et de l'identité culturelle, tout en œuvrant à la réduction de la fracture numérique via des investissements dans l'innovation et la recherche scientifique.



Les intervenants ont aussi appelé à la mise en place d'un cadre juridique global définissant les responsabilités liées à l'utilisation de l'IA et protégeant les droits individuels et collectifs, ainsi qu'au renforcement de l'éducation aux médias et à l'information de nature à permettre de distinguer les connaissances fiables des contenus trompeurs.



Concernant le développement des politiques publiques, les intervenants ont recommandé l'adoption d'approches prospectives s'appuyant sur les capacités de l’IA pour analyser les crises, anticiper les risques et soutenir la prise de décision.



Organisée par le Laboratoire d'études internationales, constitutionnelles et d'analyse des crises et des politiques (LEICAP) de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales (FSJES) de Marrakech, en collaboration avec la Fondation Hanns Seidel, cette rencontre vise à approfondir le débat sur l'évolution du système d'éducation et de recherche scientifique, à travers l'analyse de la relation grandissante entre les technologies numériques et l’IA, et leur impact sur les pratiques de formation et de production scientifique.



Cette rencontre de deux jours a mis aussi en lumière les réelles opportunités qu'offre l’IA pour développer le système éducatif, améliorer la qualité de la recherche scientifique et anticiper les transformations imposées par ces technologies sur les parcours d'apprentissage et les canaux de recherche.



Les participants à ce colloque ont débattu de thématiques se rapportant à "L'IA et l'avenir de l'éducation et de la recherche scientifique", "L'intégration de l'IA dans les processus de recherche et d'enseignement", "L'IA, la prise de décision et l'élaboration des politiques", "L'IA et la prospective", "L'IA et l'éthique de la recherche scientifique" et "L'IA et la cybercriminalité".