SM le Roi offre un déjeuner en l’honneur du Premier ministre sénégalais et de la délégation l’accompagnant 


Libé
Mardi 27 Janvier 2026

SM le Roi offre un déjeuner en l’honneur du Premier ministre sénégalais et de la délégation l’accompagnant 
Autres articles
 SM le Roi Mohammed VI a offert, lundi à Rabat, un déjeuner en l’honneur du Premier ministre sénégalais, M. Ousmane Sonko et de la délégation l'accompagnant, présidé par le chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch.

 Ont notamment pris part à ce déjeuner, le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, M. Cheikh Niang, l'ambassadeur de la République du Sénégal au Maroc, Mme Seynabou Dial, ainsi que les membres de la délégation accompagnant M. Sonko.

Ont été conviés aussi à ce déjeuner, le président de la Chambre des représentants, M. Rachid Talbi El Alami, le Président de la Chambre des conseillers, M. Mohamed Ould Errachid, le conseiller de SM le Roi, M. Omar Kabbaj, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita et l'ambassadeur du Royaume du Maroc au Sénégal, M. Hassan Naciri. 

MM. Aziz Akhannouch et Ousmane Sonko avaient coprésidé, lundi à Rabat, les travaux de la 15e Grande Commission mixte de coopération Maroc-Sénégal, qui ont été couronnés par l'adoption d'un communiqué conjoint et la signature de plusieurs accords de coopération et de partenariat, de mémorandums d'entente et de protocoles d’accord.  
 


Lu 126 fois

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Dossiers du weekend | Actualité | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Flux RSS