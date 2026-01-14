Campagne de don du sang à Aïn Chock pour renflouer le stock

Une campagne de don du sang a été organisée lundi à la préfecture d'arrondissements d’Aïn Chock, en partenariat avec l’Agence marocaine du sang et de ses dérivés (AMSD) – Région Casablanca-Settat, afin de renflouer le stock régional de cette substance vitale et promouvoir les valeurs de solidarité et d'engagement citoyen.



Cette initiative, qui s’est poursuivie mardi, s'est tenue en présence de la gouverneur de la préfecture d'arrondissements d'Aïn Chock, Bouchra Barradi et a mobilisé les autorités locales, les fonctionnaires de la préfecture ainsi que plusieurs associations de la société civile.



L’opération ambitionne d'atteindre 400 donneurs de sang afin de renforcer les réserves de cette substance vitale au niveau de la région, de contribuer à pallier le déficit en poches de sang et de consolider la culture du don auprès des citoyens, en les encourageant à s’engager activement dans ce noble acte humanitaire pour sauver des vies.



A cette occasion, la cheffe de la Division de l’action sociale (DAS) au sein de la préfecture d'arrondissements d'Aïn Chock, Hind Hanine, a indiqué que cette campagne s’inscrit dans la continuité des actions sociales menées par la préfecture visant à encourager l’engagement citoyen et à consolider les valeurs de solidarité, d’entraide et de responsabilité collective.



Cette campagne, a-t-elle poursuivi, vise notamment le renforcement du stock régional de sang et de ses dérivés, la sensibilisation à l’importance du don régulier de sang, la consolidation de l’esprit de solidarité entre les différentes composantes de la société, ainsi que le soutien aux efforts du secteur de la santé dans la gestion des situations d’urgence.



Mme Hanine a aussi mis en avant les efforts de l'AMSD à travers la mobilisation de l’ensemble des moyens logistiques et médicaux nécessaires afin de garantir la sécurité des donneurs et le bon déroulement de l’opération.



De son côté, Hind Zejli, cheffe du Service d’approvisionnement des produits sanguins labiles (PSL) – Région Casablanca-Settat, a souligné que les campagnes de don de sang de proximité constituent un levier essentiel pour assurer un approvisionnement régulier et sécurisé en produits sanguins au profit des hôpitaux, en particulier pour la prise en charge des urgences médicales, des interventions chirurgicales et des patients souffrant de pathologies chroniques.



Elle a également salué le sens de responsabilité et l’engagement positif des fonctionnaires et des associations participantes, notant que l’opération est encadrée par des professionnels de santé qualifiés et bénéficie de moyens logistiques adaptés, garantissant son bon déroulement dans le respect des normes sanitaires en vigueur.



Ainsi, les participants ont exprimé leur pleine conscience de l’importance du don de sang et de son rôle vital dans le sauvetage de vies humaines, notamment au profit des patients atteints de maladies chroniques, des victimes d’accidents et des personnes nécessitant des interventions chirurgicales urgentes.