Le journaliste Najib Salmi n’est plus

Lundi 26 Janvier 2026

Le journaliste marocain Najib Salmi est décédé, dimanche à Rabat, à l’âge de 78 ans, des suites d’une maladie, a-t-on appris auprès de sa famille.

Né à Sidi Kacem en 1948, Said Hejjaj, de son vrai nom, est un vétéran de la presse sportive au Maroc, qui a marqué de ses empreintes la scène médiatique nationale.

Feu Najib Salmi a été notamment chef de la section sports au journal L’Opinion durant plusieurs années et président de l’Association marocaine de la presse sportive de 1993 à 2009.
 
Le défunt a assuré la couverture médiatique de nombreux événements sportifs majeurs nationaux et internationaux et a été témoin de l’évolution du sport au Maroc.
Le défunt devait être inhumé lundi après la prière d’Ad-Dohr au cimetière Chouhada à Rabat.

En ces douloureuses circonstances, nous présentons nos condoléances les plus attristées à la famille et aux amis du regretté.
Puisse Dieu avoir l’âme du défunt en Sa Sainte Miséricorde.
Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons.

