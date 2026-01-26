Le journaliste Najib Salmi n’est plus

Le journaliste marocain Najib Salmi est décédé, dimanche à Rabat, à l’âge de 78 ans, des suites d’une maladie, a-t-on appris auprès de sa famille.



Né à Sidi Kacem en 1948, Said Hejjaj, de son vrai nom, est un vétéran de la presse sportive au Maroc, qui a marqué de ses empreintes la scène médiatique nationale.



Feu Najib Salmi a été notamment chef de la section sports au journal L’Opinion durant plusieurs années et président de l’Association marocaine de la presse sportive de 1993 à 2009.



Le défunt a assuré la couverture médiatique de nombreux événements sportifs majeurs nationaux et internationaux et a été témoin de l’évolution du sport au Maroc.

Le défunt devait être inhumé lundi après la prière d’Ad-Dohr au cimetière Chouhada à Rabat.



En ces douloureuses circonstances, nous présentons nos condoléances les plus attristées à la famille et aux amis du regretté.

Puisse Dieu avoir l’âme du défunt en Sa Sainte Miséricorde.

Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons.