Mardi 27 Janvier 2026

La République du Sénégal réitère son soutien ferme et constant à la souveraineté du Royaume du Maroc sur le Sahara
La République du Sénégal a réitéré son soutien ferme et constant à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc et à sa souveraineté sur l’ensemble de son territoire national, y compris la région du Sahara.

Cette position a été exprimée dans le communiqué conjoint adopté, lundi à Rabat, à l’issue des travaux de la Grande Commission de coopération maroco-sénégalaise, co-présidée par le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch et le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko.

La partie sénégalaise a renouvelé, à cette occasion, son plein appui au plan d’autonomie sous souveraineté marocaine présenté par le Maroc comme la seule solution crédible, sérieuse et réaliste pour le règlement de ce différend régional dans le cadre exclusif des Nations unies.

Elle s’est également félicitée de l’adoption historique, le 31 octobre 2025, par le Conseil de sécurité des Nations unies, de la résolution 2797 qui consacre, dans le cadre de la souveraineté marocaine, le plan d’autonomie proposé par le Maroc, comme seule base, sérieuse, crédible et durable pour parvenir à une solution politique à ce dossier.


