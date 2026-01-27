Rabat et Dakar soulignent la nécessité de maintenir un dialogue régulier pour développer davantage leurs relations bilatérales

Le Royaume du Maroc et la République du Sénégal ont souligné, lundi à Rabat, la nécessité de maintenir un dialogue régulier entre les deux pays frères, afin de développer davantage les relations bilatérales, de se concerter sur les questions régionales et internationales, et d'assurer un suivi régulier de la mise en œuvre des engagements pris.



Dans un communiqué conjoint adopté à l’issue des travaux de la 15e session de la Grande Commission mixte de coopération Maroc-Sénégal, co-présidée par le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch et le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, les deux parties ont mis en avant le climat de fraternité et de compréhension mutuelle ayant marqué les travaux de cette commission, qui ont permis de faire une revue exhaustive de la coopération bilatérale et d'identifier de nouvelles perspectives en vue de son renforcement.



Ainsi, sur le plan économique et commercial, les deux parties ont mis en exergue le rôle déterminant des secteurs privés marocain et sénégalais dans le développement et la consolidation des relations économiques et commerciales entre les deux pays, ainsi que dans la promotion des échanges bilatéraux et l'encouragement de nouveaux investissements, dans le cadre du renforcement du partenariat stratégique historique liant Rabat et Dakar.



A cet égard, elles ont invité le secteur privé des deux pays à contribuer activement à la dynamisation et au renforcement des échanges économiques et des partenariats, ainsi que le Groupe d'impulsion économique (GIE) à se réunir à une date à convenir par voie diplomatique, en vue d'insuffler un nouvel élan à la coopération bilatérale dans les secteurs d'intérêt commun.



S'agissant de la coopération dans le domaine des infrastructures, les deux parties se sont félicitées des grands chantiers menés au Maroc et au Sénégal, et ont convenu d'œuvrer de concert en vue de favoriser la création de synergies entre les deux pays.



Dans cette perspective, elles ont réitéré l'importance de la mise en place d'un mécanisme de suivi ainsi que d'une coopération opérationnelle, mutuellement avantageuse, entre les infrastructures portuaires, particulièrement entre Tanger-Med et le Port autonome de Dakar d'une part, et entre le nouveau Port de Dakhla, et ceux de Ndayane et de Bargny, d'autre part.



Dans le domaine de l'industrie, elles se sont mises d'accord pour le développement d'actions visant à encourager les investissements et le partenariat industriel bilatéral, à travers l'intégration de leurs chaînes de valeur respectives ainsi que la création de relations de proximité entre les filières porteuses de complémentarité industrielle et garantes de compétitivité partagée.



Concernant les secteurs des mines, de l'énergie et des hydrocarbures, les deux parties se sont félicitées de l'état d'avancement du projet de Gazoduc Afrique Atlantique, symbole de coopération Sud-Sud, tout en soulignant que le Sénégal jouera un rôle clé dans sa première phase.



Elles ont également décidé de renforcer le partenariat bilatéral en vue de développer les énergies renouvelables, de favoriser la mise en œuvre de projets d'accès à l'électricité, de renforcer les capacités industrielles et de promouvoir la valorisation et la transformation locale des ressources minières.



Dans le domaine de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, elles ont salué le dynamisme de la coopération structurée à la fois par des accords bilatéraux, des initiatives institutionnelles, et des partenariats interuniversitaires et ont convenu, à ce propos, d'œuvrer en faveur de son renforcement et de sa diversification à travers différentes actions à identifier de commun accord.



Sur le plan consulaire, les deux parties ont salué le rôle actif de leurs communautés respectives dans le rapprochement et le brassage entre les deux peuples frères et, à cet égard, se sont engagées à poursuivre et à accroître leurs efforts en vue de faciliter l'établissement, le séjour et l'intégration socio-économique de leurs ressortissants, conformément à la Convention d'établissement, signée à Dakar le 27 mars 1964.



Elles se sont, par ailleurs, félicitées de la signature, au cours de cette session, d'un mémorandum d'entente mettant en place un mécanisme de consultations consulaires et ont convenu de tenir au Maroc, en 2026, à une date à convenir d'un commun accord, la première réunion de la commission mixte consulaire bilatérale.



Dans le domaine sportif, et en perspective des Jeux Olympiques de la jeunesse prévus à Dakar en 2026, les deux parties ont convenu de poursuivre le partenariat en cours pour assurer le succès de cet événement d'envergure qui se déroulera pour la première fois sur le continent africain.



Elles ont, par ailleurs, convenu de renforcer la coordination et de continuer à appuyer, de manière concertée et mutuelle, leurs candidatures respectives au niveau des instances régionales et internationales.



Au sujet du Processus des Etats africains atlantiques et des importantes opportunités de synergie et de coopération entre les Etats concernés, elles ont souligné l'importance de la coordination et de la concertation afin de faire de l'espace africain atlantique une zone de co-émergence, de stabilité et de développement partagé dans les domaines stratégiques tels que l'environnement, la sécurité alimentaire, la santé, l'énergie, l'interconnexion logistique, la mutualisation des ressources et l'échange d'expériences.



Concernant l'Initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed VI visant à favoriser l'accès à l'Atlantique aux pays enclavés du Sahel, les deux parties ont réaffirmé leur volonté de poursuivre la concertation avec l'ensemble des Etats concernés, pour sa mise en oeuvre dans le cadre d'un partenariat inclusif et mutuellement avantageux.



Dans les autres domaines de coopération, notamment le tourisme; l'agriculture; les TIC; l'hydraulique; la sécurité et la justice; l'économie maritime; les transports et la logistique, elles ont réaffirmé leur volonté partagée de renforcer leurs relations de coopération, dans un esprit de concertation, de solidarité, de complémentarité et de bénéfice mutuel.

En sus d'un procès-verbal, la session, qui s'est déroulée dans une atmosphère de fraternité et de cordialité, a été couronnée par la signature de 17 instruments juridiques.



En marge de la session, les deux chefs de gouvernement ont présidé le Forum économique sénégalo-marocain, qui a permis au secteur privé des deux pays de nouer des contacts et d'échanger sur les opportunités d'investissement de part et d'autre, souligne-t-on dans le communiqué conjoint, qui précise que le Premier ministre sénégalais a également tenu une séance de travail avec les responsables du Groupe OCP sur les perspectives de coopération dans le domaine de l'exploitation du phosphate, et rencontré les opérateurs économiques marocains déjà établis au Sénégal.



A l'issue de la 15e Session de la Commission mixte de coopération maroco-sénégalaise, les deux parties se sont réjouies des résultats de cette importante réunion qui a permis l'examen et l'identification de divers projets et actions de coopération à réaliser conjointement, en vue d'imprimer une dynamique nouvelle au partenariat stratégique entre les deux pays.



Le communiqué conjoint fait savoir que les deux parties ont convenu d'organiser la 16e Session de la Grande Commission mixte de coopération maroco-sénégalaise à Dakar, à une date qui sera arrêtée d'un commun accord par voie diplomatique.