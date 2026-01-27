L’AS FAR aux phases finales de la première Coupe des champions féminine de la FIFA

L’équipe féminine de l’AS FAR prendra part au dernier carré de la toute première Coupe des champions Féminine de la FIFA, prévu du 28 janvier au 1 février à Londres.



Lors du premier match de cette compétition intercontinentale inédite, elle croisera le fer, mercredi, au stade de Brentford, avec le club anglais d’Arsenal Women FC, tandis que l’autre demi-finale opposera le même jour Gotham FC (Etats-Unis) au SC Corinthians (Brésil).



Vainqueur de la Ligue des Champions féminine de la Confédération africaine de football (CAF), l’équipe féminine de l’AS FAR a porté haut les couleurs nationales en se qualifiant pour la phase finale de ce nouveau rendez-vous footballistique mondial, où les meilleures équipes des cinq continents se disputent un trophée appelé à devenir une référence.

Elle s’est qualifiée pour les demi-finales, en décembre dernier, après sa victoire face au club chinois de Wuhan Chegu Jiangda WFC, champion d’Asie, sur le score de 2 buts à 1 après prolongations.



"L’équipe de l’AS FAR s'est qualifiée, de manière remarquable, à cette compétition exceptionnelle, en faisant preuve d’une solide maîtrise technique et tactique ainsi que d’une discipline collective exemplaire", a déclaré à la MAP Najat Badri, joueuse de l’équipe.



Cet exploit s'inscrit dans la continuité des prouesses réalisées par le football féminin marocain qui bénéficie aujourd’hui d’un accompagnement structuré et d’une stratégie de professionnalisation cohérente, a-t-elle soutenu, citant notamment le développement des centres de formation et l’amélioration des conditions de pratique, ayant permis d’élever significativement le niveau de jeu.



A la faveur de ces efforts soutenus, le football marocain a réalisé des exploits historiques ces dernières années, a-t-elle dit, mettant en avant les performances distinguées des équipes marocaines, tant au niveau des clubs que des sélections nationales, masculines et féminines, dans les compétitions continentales et internationales.



Ces performances, a-t-elle indiqué, sont le fruit de la politique clairvoyante menée sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui accorde une attention particulière au développement du sport.



L’avenir du football au Maroc est très prometteur aux niveaux continental et international, a-t-elle assuré, ajoutant que le Royaume continuera de consolider cette dynamique, afin de conforter sa place sur la scène internationale, aussi bien dans le football féminin que masculin.



A travers la Coupe des champions féminine, dont la finale se déroulera au célèbre Arsenal Stadium de Londres, la FIFA ambitionne de structurer et de pérenniser le football féminin de clubs, à travers des investissements financiers, des réformes du calendrier international et la création de nouvelles compétitions majeures, dont la future Coupe du monde des clubs féminine prévue en 2028.



Cette compétition bénéficie par ailleurs d’un soutien financier inédit. La FIFA a annoncé une dotation record de 4 millions de dollars, dont 2,3 millions de dollars pour le vainqueur et un million pour le finaliste. Les demi-finalistes recevront 200.000 dollars, tandis que les équipes éliminées lors des premiers tours empocheront chacune 100.000 dollars.

