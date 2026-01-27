El Economista : Le Maroc, l’une des destinations les plus dynamiques de la Méditerranée

Le Maroc confirme son essor sur la scène touristique internationale en s’affirmant comme l’une des destinations les plus dynamiques du bassin méditerranéen, écrit dimanche le quotidien économique espagnol El Economista.



«En l’espace de deux décennies, le Royaume est parvenu à tripler le nombre de ses visiteurs, grâce à une stratégie touristique cohérente et à des investissements soutenus dans les infrastructures et les services», souligne le journal, rappelant que le Maroc ambitionne d’atteindre 26 millions de touristes à l’horizon 2030 et de figurer parmi les 15 destinations les plus compétitives au monde.



Selon El Economista, le Royaume a accueilli près de 20 millions de touristes en 2025, soit une progression de 14% par rapport à l’année précédente, générant des recettes touristiques supérieures à 11,5 milliards d’euros. Ces performances confirment le rôle central du tourisme comme pilier stratégique de l’économie nationale.



Le quotidien met en exergue la vision à long terme adoptée par le Maroc, amorcée au début des années 2000 avec le Plan Azur, puis consolidée à travers la Vision 2010 et la feuille de route touristique 2023-2026. Cette dernière repose notamment sur la Banque des projets touristiques, qui recense aujourd’hui près de 900 projets répartis sur 60 provinces, favorisant une meilleure territorialisation des investissements, rapporte la MAP.



La publication relève également que le tourisme contribue désormais à hauteur d’environ 7% du PIB, participant de manière significative à la création de richesse et d’emplois, dans un contexte de concurrence régionale accrue.



Par ailleurs, El Economista souligne l’ampleur des investissements engagés dans les infrastructures aéroportuaires à travers la stratégie «Aéroports 2030», laquelle vise à porter la capacité d’accueil des aéroports marocains à 95 millions de passagers d’ici 2035, moyennant une enveloppe de 3,5 milliards d’euros dédiée à la modernisation et à l’extension du réseau national.



De même, la Coupe du monde de football 2030, que le Maroc coorganisera avec l’Espagne et le Portugal, constituera un levier supplémentaire pour renforcer l’attractivité touristique du Royaume, stimuler les investissements hôteliers et consolider sa position de destination de référence en Afrique et dans le bassin méditerranéen, conclut le média ibérique.