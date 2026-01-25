Présence remarquée du Maroc à la Foire internationale du livre du Caire

La 57e édition de la Foire internationale du livre du Caire, qui se tient du 21 janvier au 3 février, est marquée par une participation distinguée de la délégation marocaine, avec une série d'activités visant à mettre en lumière la richesse intellectuelle et la diversité créative du Royaume.



Cette manifestation culturelle connaît la participation de dix maisons d'édition du Maroc offrant une bibliographie diversifiée reflétant la richesse et la variété de la production des œuvres et des traductions des écrivains marocains.



Dans ce sens, la directrice du livre, des bibliothèques et des archives au ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (département de la Culture), Ghizlane Drous, qui conduit la délégation marocaine, a visité les stands des maisons d'édition marocaines et s'est entretenue avec plusieurs personnalités culturelles arabes et internationales.



En marge de cet événement, Mme Drous, a tenu une réunion avec les représentants du ministère égyptien de la Culture, notamment Mohamed Ezzat et le directeur du Salon international du livre du Caire, Haitham Younes, dans le cadre de la coopération et des échanges entre la Direction du livre, des bibliothèques et des archives et l'Organisation générale égyptienne du livre.



La responsable marocaine a eu aussi une rencontre avec la présidente de l'Union internationale des éditeurs, Gvantsa Jobava, en présence du secrétaire général de l’Union, José Borghino. Au cours de cette réunion, les perspectives de coopération avec cette instance historique, fondée en 1896 et regroupant plus de 100 unions nationales d'éditeurs ont été examinées.



En sa qualité de directrice générale du Salon international de l'édition et du livre (SIEL) de Rabat, Mme Drous s’est également entretenue avec le président de l'Association des éditeurs arabes, Mohammed Rashad, ainsi qu’avec plusieurs directeurs de salons internationaux du livre de pays partenaires.



Dans le cadre de la Foire internationale du livre du Caire, une conférence intitulée "Naguib Mahfouz" s'est tenue jeudi, traitant du parcours et de l'œuvre du célèbre écrivain ainsi que ses contributions intellectuelles, en présence de plusieurs critiques et chercheurs dont l'universitaire marocain Saïd Yaktine.



Dans son intervention, le critique et chercheur Saïd Yaktine a expliqué que sa relation avec l'œuvre de Naguib Mahfouz est passée par trois phases, premièrement, en tant que lecteur de ses œuvres, ensuite, en tant que professeur, enseignant ses textes et enfin, en tant que chercheur, étudiant son œuvre narrative, notamment «Les Mille et une nuits», outre sa supervision de plusieurs travaux de recherche universitaires consacrés à l'œuvre de Naguib Mahfouz.