Reprise du trafic maritime entre les ports d'Algésiras et Tanger Med

Selon l’Autorité portuaire de la baie d’Algésiras (APBA), les liaisons ont été rétablies à partir de 08h00, à la faveur d’une amélioration progressive de la situation météorologique.
Le passage de la tempête Marta, marqué samedi par de fortes rafales de vent et une mer très agitée, avait conduit les autorités à suspendre les traversées afin de garantir la sécurité des passagers et des navires.
S’agissant de la liaison entre Tarifa et Tanger-Ville, les compagnies maritimes envisagaient une reprise du trafic dans l’après-midi, sous réserve d’une confirmation durable de l’amélioration des conditions de navigation.