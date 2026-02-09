Libération

Reprise du trafic maritime entre les ports d'Algésiras et Tanger Med


Libé
Mardi 10 Février 2026

Reprise du trafic maritime entre les ports d'Algésiras et Tanger Med
Autres articles
Le trafic maritime entre les ports d’Algésiras et de Tanger Med a repris dimanche, après une interruption provisoire causée par les conditions météorologiques défavorables ayant affecté le détroit de Gibraltar.

Selon l’Autorité portuaire de la baie d’Algésiras (APBA), les liaisons ont été rétablies à partir de 08h00, à la faveur d’une amélioration progressive de la situation météorologique.
Le passage de la tempête Marta, marqué samedi par de fortes rafales de vent et une mer très agitée, avait conduit les autorités à suspendre les traversées afin de garantir la sécurité des passagers et des navires.

S’agissant de la liaison entre Tarifa et Tanger-Ville, les compagnies maritimes envisagaient une reprise du trafic dans l’après-midi, sous réserve d’une confirmation durable de l’amélioration des conditions de navigation.


Lu 110 fois

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Dossiers du weekend | Actualité | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Flux RSS