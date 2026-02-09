La réunion de Madrid sur le Sahara marocain, chapeautée par Washington, fait la une des médias : Silence radio des parties prenantes

La capitale espagnole, Madrid, a abrité dimanche dernier une réunion à huis clos consacrée à la question du Sahara marocain sous la houlette des Etats-Unis.



Outre l’Envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU pour le Sahara, Staffan de Mistura, ont pris part à cette réunion, dont les travaux se sont déroulés à l’ambassade des Etats-Unis à Madrid, le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, Ahmed Attaf, ministre algérien des Affaires étrangères, Mohamed Salem Ould Merzoug, ministre mauritanien des Affaires étrangères, tandis que les pantins du polisario étaient représentés par un certain Mohamed Yeslem Beissat.



Cette réunion aurait été encadrée par les dernières résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, notamment la résolution 2797 qui renforce la centralité de l’initiative marocaine d’autonomie, qualifiée de sérieuse et crédible, et consolide la position du Royaume en tant qu’acteur porteur d’une solution politique durable, dans le respect de sa souveraineté et de son intégrité territoriale.



Un fait politique majeur a également retenu l’attention : la participation de l’Algérie à cette réunion. L’Algérie, qui a à maintes reprises rejeté toute idée de participer aux tables rondes sur le Sahara marocain prétextant qu’elle n’est pas partie prenante dans ce conflit artificiel, a été contrainte d’y prendre part. Cela est interprété par plusieurs observateurs comme la reconnaissance implicite de son implication directe dans ce différend régional. Cette présence est perçue par certains comme le résultat d’une contrainte diplomatique, l’Algérie ne pouvant plus se soustraire à un processus international qui tend à la désigner clairement comme partie prenante.



Autre élément notable, le mutisme observé à l’issue de la réunion quant à la teneur précise des discussions. Aucune communication détaillée n’a été faite par les parties concernées, un silence qui alimente les interprétations et témoigne du caractère sensible des échanges.



A l’instar d’autres médias espagnols, le quotidien El Pais a évoqué le mutisme entourant les pourparlers à Madrid. « C’est Washington qui semble avoir imposé un silence absolu, une discrétion totale, comme condition essentielle à l'organisation d'une nouvelle série de pourparlers à son ambassade à Madrid, dans lesquels le gouvernement espagnol ne joue qu'un rôle de facilitateur. Masad Boulos, envoyé spécial du président Donald Trump pour l'Afrique, et Michael Waltz, représentant des Etats-Unis auprès des Nations unies, coordonnent la réunion en présence de Staffan de Mistura », a souligné El Pais.

Lors des négociations de Madrid, le Maroc aurait soumis une version largement étoffée de son initiative d’autonomie.



Selon le journal Atalayar, le Royaume chérifien, à la demande des Etats-Unis, de la France et de l’Envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU, Staffan de Mistura, a approfondi sa proposition initiale présentée en 2007. Limitée à trois pages à l’origine, cette initiative a été transformée en un document structuré et détaillé d’environ quarante pages, précisant les contours politiques, institutionnels et administratifs du projet d’autonomie.



«Cette décision reflète le sérieux du Maroc et sa volonté d'entrer dans une phase décisive des négociations. Rabat participe à ces négociations avec un atout très important : une version élargie de son plan d'autonomie, qui compte désormais une quarantaine de pages. Ce document, élaboré par plusieurs conseillers royaux et ministres clés, vise à renforcer la proposition d'autonomie pour les provinces du Sud avec une approche plus solide au niveau institutionnel », a précisé Atalayar.



En définitive, la réunion de Madrid sur le Sahara marocain s’inscrit dans une dynamique diplomatique qui conforte la position marocaine et confirme que le règlement du dossier du Sahara s’oriente de plus en plus vers une solution politique fondée sur l’autonomie sous souveraineté marocaine.



Mourad Tabet