Mise en avant des compétences du parti en matière d’encadrement et de plaidoyer

« La conjoncture actuelle suppose la poursuite du chantier de l’édification organisationnelle dans un esprit collectif et responsable, loin de la posture de l’exclusion et l’inertie », a souligné le Premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires, Driss Lachguar en mettant l’accent sur le fait que le parti s’appuie sur les compétences professionnelles dont notamment les ingénieurs et les pharmaciens qui sont particulièrement à même de s’acquitter de missions dynamiques en matière d’encadrement, de plaidoyer et de conception des alternatives sectorielles.



C’est ainsi que le dirigeant ittihadi a ouvert, le samedi 7 février 2026 au siège central du parti à Rabat, la réunion regroupant les secteurs des pharmaciens et des ingénieurs usfpéistes, dans le cadre de la dynamique organisationnelle lancée en vertu de la décision de la commission administrative focalisée sur le chantier de réédification et d’habilitation des secteurs partisans s’appuyant sur des fondements démocratiques et organisationnels limpides.



Dans son allocution d’ouverture, le Premier secrétaire du parti des forces populaires a mis en avant l’histoire de lutte et de militantisme des ingénieurs marocains en soulignant que cette catégorie professionnelle a constitué depuis l’indépendance un levier essentiel du déploiement dans l’objectif de l’édification de « l’Etat national moderne ».



Là-dessus, Driss Lachguar a souligné que les ingénieurs n’ont jamais été de simples techniciens mais des acteurs politiques et syndicaux ayant largement contribué à la conception des plus grandes options du pays, en adhérant avec détermination au processus de construction des infrastructures, de modernisation des secteurs stratégiques et d’ancrage de la souveraineté nationale dans des domaines dynamiques tels que l’agriculture, l’industrie, l’énergie et l’eau.



Par ailleurs, rappelant que les ingénieurs ittihadis ont toujours été en plein coeur de l’action progressiste, assidus dans l’engagement politique et culturel à l’intérieur et à l’extérieur du parti, défiant toutes les tentatives d’exclusion, le Premier secrétaire du parti des forces populaires a estimé que la conjoncture actuelle est marquée par de grandes mutations économiques et technologiques mais aussi par des contraintes de développement qui supposent la réhabilitation de la place de l’ingénieur marocain en tant qu’acteur déterminant et partenaire primordial en matière de conception de la décision publique…



Dans cette veine, Driss Lachguar n’a pas manqué d’évoquer le rôle pionnier dont s’est acquittée l’Union nationale des ingénieurs marocains au cours de la période où elle était chapeautée par les Ittihadis, période qu’il a estimée déterminante dans l’histoire de l’organisation professionnelle des ingénieurs marocains…



Le leader du parti des forces populaires a, par ailleurs, abordé la situation actuelle de l’Union nationale des ingénieurs marocains, déplorant le recul de l’action représentative et militante de cette formation mettant en avant que la reprise du rayonnement professionnel de cette catégorie de cadres demeure tributaire de la reprise de l’esprit de lutte unifiée et du rattachement de l’action professionnelle aux valeurs progressistes et à la défense de la dignité et la place qu’elle occupe au milieu de la société.



D’autre part, le Premier secrétaire de l’USFP a consacré au secteur des pharmaciens un examen profond de sa situation, considérant que cette catégorie professionnelle se trouve actuellement au centre de mutations inquiétantes affectant l’ensemble du système de la santé.



Driss Lachguar a souligné que le pharmacien marocain est actuellement confronté à des « contraintes complexes » oscillant entre les dysfonctionnements du statut de la profession et les pressions du marché outre les répercussions de la hausse des tarifs des médicaments avec le recul des marges de bénéfice des pharmacies…



Le dirigeant ittihadi a, en outre, alerté de la menace de la marginalisation du pharmacien dans les politiques publiques sanitaires malgré sa position en tant que noyau essentiel dans la chaîne des soins et des médicaments, en rappelant que les pharmaciens constituent une composante centrale dans le système de santé et le quotidien des citoyens compte tenu de leur proximité avec la population et leur rôle déterminant quant à l’orientation sanitaire et aux consignes de prémunition…



Dans cette veine, le Premier secrétaire de l’USFP a mis en avant que la prochaine étape requiert de revaloriser le rôle social dont s’acquitte le pharmacien en l’associant assidûment au processus de la réforme du système sanitaire et la valorisation de ses compétences scientifiques. De même qu’il a souligné, à cet égard, que l’Union socialiste des forces populaires a toujours considéré la défense des affaires des pharmaciens comme une partie intégrante de sa défense du droit à la santé, appelant, par ailleurs, à la conception d’une formation professionnelle solide et démocratique à même d’assurer le plaidoyer opportun…



Ainsi, il fut convenu au cours de cette réunion de se pencher sur la restructuration de l’encadrement des deux secteurs en question. A cet effet, Hicham Azmi a été désigné coordinateur du secteur des ingénieurs ittihadis de même qu’Achraf El Hassnaoui fut chargé du suivi du secteur au sein du Bureau politique, tandis que fut confiée la mission du suivi du secteur des pharmaciens à Moulay El Mehdi Al Fatemi…



S’en suivit, par ailleurs, un large débat dans l’assistance focalisé sur l’impératif de la restructuration des secteurs professionnels au sein de l’USFP en tant que choix stratégique focalisé sur la consolidation de la présence ittihadie au milieu de toutes les catégories professionnelles…



Rachid Meftah