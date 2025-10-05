Province de Tata : Remise de bus scolaires au profit de six communes


Avec MAP
Dimanche 5 Octobre 2025

Un lot de bus de transport scolaire a été remis vendredi, au profit de six collectivités territoriales relevant de la province Tata.
 
S'inscrivant dans le cadre d’une convention de partenariat entre le Conseil provincial de Tata et la Région Souss-Massa, cette opération qui s'est déroulée en présence notamment du gouverneur de la province de Tata, Mohamed Bari, constitue une première tranche du soutien destiné à renforcer la flotte de transport scolaire au niveau de la province.
 
Cette initiative vise à lutter contre l’abandon scolaire, à alléger les difficultés de déplacement des élèves, notamment en milieu rural, ainsi qu’à améliorer la qualité des services de transport scolaire et à promouvoir la scolarisation des enfants.
 
Dans une déclaration à la MAP, le directeur des services au Conseil provincial de Tata, Ahmed Adrdour a indiqué que cette première tranche s’inscrit dans le cadre d'un programme global prévoyant la distribution de 18 bus scolaires au niveau de la province, et ce en application d’une convention de partenariat conclue entre le Conseil régional de Souss-Massa et les conseils préfectoraux et provinciaux de la région.
 
Cette initiative devrait contribuer de manière tangible à réduire le décrochage scolaire précoce et à renforcer les opportunités de scolarisation pour les enfants issus du milieu rural, s'est félicité M. Adrdour.


