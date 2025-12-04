Le groupe OCP et l'ONUDI s'allient pour accélérer la transformation agricole et le développement industriel bas carbone

-
Royal Air Maroc ouvre la première ligne directe Casablanca-Los Angeles à partir de juin 2026
-
Espagne-Maroc : Un Forum économique sous le signe du dialogue sectoriel et de la complémentarité stratégique
-
La BAD approuve une garantie de 450 M€ pour accompagner l’OCP
-
Al Omrane réalise un CA de près de 3 MMDH à fin septembre
-
Dakhla-Oued Eddahab : Une délégation économique canarienne explore les opportunités d'affaires et d’investissement
Cet accord formalise et renforce une collaboration de longue date entre le mandat de l'ONUDI – en faveur d'un développement industriel inclusif et durable – et l'expertise approfondie du groupe en nutrition des plantes, opérations industrielles et innovation, indique un communiqué conjoint de l'OCP et l'ONUDI.
Dans le cadre de ce protocole d’accord, les partenaires collaboreront pour renforcer les chaînes de valeur agricoles intégrées et l’agribusiness, soutenir le développement de l’hydrogène vert et de l’ammoniac vert, et faire avancer la décarbonation des processus industriels, rapporte la MAP.
Le protocole d'accord couvre également la coopération dans les domaines de l’industrie 4.0, de l’intelligence artificielle et du développement de parcs industriels intelligents et durables.
Citée dans le communiqué, Hanane Mourchid, Chief Sustainability & Innovation Officer au sein du Groupe OCP, a déclaré : "Ce partenariat renforce notre capacité à faire progresser la transformation agricole et le développement industriel bas carbone, tout en développant les compétences et solutions nécessaires à une transition juste et durable".
"En tirant parti du rôle fédérateur de l’ONUDI et de notre ambition commune, nous visons à promouvoir une croissance résiliente et inclusive au bénéfice des agriculteurs, des communautés et de la planète", a-t-elle ajouté. De son côté, Gerd Müller, directeur général de l'ONUDI, a souligné : "Construire un monde sans faim nécessite des systèmes alimentaires plus solides, de l’innovation et des partenariats efficaces avec le secteur privé".
Et de poursuivre : "En unissant nos forces avec le Groupe OCP, nous pouvons faire progresser des solutions industrielles vertes, soutenir une agriculture résiliente au climat et élargir les opportunités pour les jeunes, afin de bâtir un avenir plus durable pour l’Afrique et au-delà".
La signature de cet accord marque une nouvelle étape dans le partenariat entre le groupe OCP et l’ONUDI, renforçant leur engagement commun en faveur de la durabilité, de l’innovation et d’une croissance inclusive au sein des chaînes de valeur mondiales, conclut le communiqué.