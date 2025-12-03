Andrew Dominik : Le rôle du cinéaste est de guider le film sans tout contrôler, pour qu’il ait sa propre vie

Référence incontournable de la réalisation cinématographique internationale, Andrew Dominik a affirmé que le rôle du cinéaste est de guider le film sans tout contrôler, laissant l’œuvre prendre vie devant la caméra.



Invité jeudi du programme "Conversations" dans le cadre de la 22e édition du Festival international du film de Marrakech, le réalisateur australien a insisté sur le fait que le cinéma tire sa force des angles multiples et de sa capacité unique à créer du sens par le biais de la fiction.



Revenant sur son film Blonde (2022), adaptation du roman éponyme de Joyce Carol Oates, publié en 2000 et consacré à la vie de Marilyn Monroe, le réalisateur a déclaré vouloir depuis longtemps explorer la manière dont les traumatismes de l’enfance façonnent l’adulte.



Il a affirmé que la star hollywoodienne présentait "un moi public et un moi privé", conséquence d’un traumatisme qui a créé une séparation entre l’individu et le mythe.



Le cinéaste Andrew Dominik a expliqué que son intention ultime n’est pas de déconstruire des mythes, mais de s’attacher aux personnages, insistant sur l’importance de montrer la complexité et l’humanité des figures qu’il met en scène.

Selon lui, l’instinct du cinéaste est essentiel pour que les différentes composantes de l’histoire se relient de manière organique.



Andrew Dominik estime que les acteurs ont souvent un potentiel supérieur à ce que leur rôle ou le scénario leur attribue, et qu’il revient au réalisateur de le révéler.

Il a également souligné l’importance de la musique, essentielle pour créer une ambiance sensuelle et générer ce "courant émotionnel sous-jacent" qu’il recherche dans toutes ses œuvres.



Après avoir qualifié l'acteur américain Brad Pitt d'ami et de producteur d'exception, le réalisateur a mis l'accent sur son propre attachement aux histoires vraies et à la culture américaine, une influence majeure de son enfance.



Sur ses projets futurs, il a confié réfléchir à de nouvelles œuvres ambitieuses, dont un film à dimension religieuse et un autre explorant le thème de l’intelligence artificielle.

Andrew Dominik est un réalisateur et scénariste australien, connu pour son style visuel distinctif et son exploration de personnages complexes, souvent dramatiques.



Né à Wellington, en Nouvelle-Zélande, en 1967, il déménage en Australie, où il étudie le cinéma au Victorian College of the Arts. Son premier long métrage, Chopper (2000), inspiré de la vie du criminel Mark "Chopper" Read, avec Eric Bana dans le rôle-titre, lui vaut une reconnaissance internationale et établit sa réputation pour son réalisme brut.



Il remporte ensuite les éloges de la critique avec L’Assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford (2007), western contemplatif avec Brad Pitt salué pour sa cinématographie poétique.



De même, Andrew poursuit son exploration de l’ambiguïté morale et du désenchantement avec Cogan : Killing Them Softly (2012), pour lequel il collabore de nouveau avec Brad Pitt. Il s'est ensuite penché sur la psyché de la célébrité et de l’identité avec Blonde (2022), portrait audacieux de Marilyn Monroe avec Ana de Armas dans le rôle-titre.



Andrew Dominik réalise également plusieurs documentaires musicaux acclamés, dont One More Time with Feeling (2016) et This Much I Know to Be True (2022).