L’IS met en avant le rôle pionnier de l’USFP sur la scène socialiste internationale

Au milieu d’un exercice d’évaluation entrepris par la commission africaine affiliée à l’Internationale socialiste lors de travaux tenus à Malte focalisés sur la valorisation des efforts déployés par les partis membres de cette prestigieuse organisation internationale en matière de défense des valeurs de justice sociale, de démocratie et de droits de l’Homme, cette dernière a adressé au parti de l’Union socialiste des forces populaires une correspondance politique pertinente mettant en relief un message percutant rendant un vibrant hommage aux efforts assidus consacrés par le Premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires, Driss Lachguar, à la défense des valeurs prônées par cette prestigieuse organisation internationale.



Ladite déclaration a mis en relief le fait avéré que Driss Lachguar est considéré comme l’un des dirigeants socialistes qui, par leur présence considérable sur le plan international, assurent leur engagement régulier et ininterrompu au sein du système de l’Internationale socialiste quant au plaidoyer en faveur de l’égalité des genres, la consolidation de l’Etat de droit et du soutien des mécanismes menant à l’ancrage de la justice sociale et spatiale, en parfaite cohérence avec les principes fondateurs du mouvement socialiste à travers les quatre coins de la planète et en totale harmonie avec la vision progressiste opérationnalisée par l’expérience politique marocaine.



Par ailleurs, cet hommage intervient dans un contexte marqué par l’attachement du parti des forces populaires à la poursuite de la dynamique organisationnelle et politique sur le plan aussi bien national qu’international à même de consolider davantage son positionnement en tant qu’acteur politique contribuant avec détermination au débat public autour de l’avenir de la social-démocratie et du rôle pionnier des partis progressistes face aux enjeux conjoncturels.



A cet égard, l’hommage formulé par l’Internationale socialiste dénote la reconnaissance internationale du rôle considérable que joue l’Union socialiste des forces populaires en tant que passerelle de dialogue, de coopération et manifestation d’attachement régulier aux valeurs de la social-démocratie au Maroc et en Afrique. Cela reflète le cheminement régulier de sa présence agissante et sa capacité d’influence au milieu de son environnement régional et international.



Rachid Meftah