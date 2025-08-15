Plein soutien aux initiatives marocaines présentées au Caire

Les initiatives présentées par le Royaume du Maroc lors de la 116e session ordinaire du Conseil économique et social arabe au niveau ministériel, tenue mercredi au Caire, ont bénéficié du soutien et de l’appréciation des pays arabes.



Dans les résolutions adoptées par le Conseil, les participants ont fait part de leurs remerciements au Royaume pour l’élaboration du projet de la Charte des jeunes dans la région arabe, en tant que document d'orientation dans le domaine des politiques publiques destinées aux jeunes.



Ils se sont également félicités de la proposition de résolution marocaine relative au "renforcement du droit à la planification familiale dans les pays arabes et à l'analyse des défis et des opportunités liés à la baisse des taux de fécondité".



Par ailleurs, les participants ont aussi salué le partage par le Maroc de son expérience pionnière en matière d'économie sociale et solidaire ainsi que sa proposition de créer un réseau arabe pour l'économie sociale et solidaire, afin de renforcer la coopération et l'échange d'expériences et d'expertise dans ce domaine.



Lors de cette 116ème session, les participants ont qualifié d'"exceptionnelle" l’organisation de la 4e édition de la Conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière, tenue du 18 au 20 février dernier à Marrakech, sous le thème "S’engager pour la vie".



Cette session, qui s’est déroulée au siège de la Ligue des Etats arabes au Caire, a été consacrée à l’examen de plusieurs propositions socio-économiques importantes, notamment la création de l'Agence arabe des médicaments "Waad", du Conseil des ministres arabes chargés de l'intelligence artificielle (IA), du Conseil des ministres arabes du Commerce, du Conseil arabe des affaires douanières et du Centre arabe pour l'IA.



A l'ordre du jour de cette session, figuraient la présentation du rapport du secrétaire général et le suivi de la mise en œuvre des résolutions de la 115e session du Conseil, outre le dossier économique et social au titre du 35e Sommet du Conseil de la Ligue des Etats arabes, prévu en Arabie Saoudite.



En outre, les participants à cette réunion ont discuté de la grande zone de libre-échange arabe, des derniers développements de l'Union douanière arabe et de l'investissement dans les pays arabes.