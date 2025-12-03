Al-Mukhatabat N°57 : Un volume pionnier sur migrations et minorités

Autres articles
La revue internationale Al-Mukhatabat publie son numéro 57 (janvier-mars 2026), un volume collectif dédié aux migrations et minorités, issu de la 5ème édition de la Conférence francophone interdisciplinaire internationale tenue les 28-29 octobre 2025 à l’Université Sultan Moulay Slimane de Beni Mellal, au Maroc.
Coordonnées par Daniel Lucian Glănu de l’Université Dunărea de Jos de Galați (Roumanie), ces actes rassemblent des analyses transdisciplinaires de chercheurs francophones venus de plusieurs continents, soulignant la vitalité des échanges au-delà des barrières linguistiques et culturelles.Volume_Migrations_and_Minorites-1.pdf
Une structure en trois sections thématiques
Divisé en trois parties principales, le volume explore les dimensions culturelles, socio-humaines et émergentes des migrations. La section « Lettres et cultures » aborde la migration littéraire et linguistique, avec des contributions comme celle de Glănu sur Emiliano Zolla comparé à un « Émile Zola de la migration économique à l’exil politique », ou Ioan LaurianSoare sur la migration étudiante et l’anglais académique. La section « Sciences socio-humaines » traite de retours migratoires (ValericaCelmare sur la Roumanie), de gouvernance sécuritaire (ÇarGlüten sur la « forteresse Europe ») et d’intégration des réfugiés ukrainiens (RăriaMihail). Une troisième section met en lumière les travaux de doctorants, tels que ceux de Mohamed Ziadsous la direction de professeur Redouane Madi sur les mineurs non accompagnés d’OuledYaich (Maroc).
Contexte et enjeux actuels
Organisée pour la deuxième fois à Beni Mellal après 2023, cette conférence hérite d’éditions roumaines (2021, 2022, 2024) et répond à des crises humanitaires aiguës, comme les réfugiés ukrainiens et palestiniens, amplifiant les débats sur intégration, identités et politiques migratoires. HamdiMlika, fondateur et rédacteur en chef de la revue trilingue (français-arabe-anglais), salue un « éclair d’humanité » dans ces analyses pluridisciplinaires, tandis que Didier Guvel, professeur émérite à Sorbonne Paris Nord, évoque les universitaires comme une « minorité voyageuse » unie par la diversité.Volume_Migrations_and_Minorites-1.pdf
Ce numéro, peer-reviewed et interdisciplinaire, affirme le rôle du francophonie dans le dialogue global sur les migrations, invitant à repenser gouvernance et inclusion face à une mobilité humaine en pleine mutation.
Hassan Bentaleb
