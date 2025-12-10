Benguerir : La transformation agricole en Afrique passe par une intégration maîtrisée des technologies avancées

La transformation agricole en Afrique passe par une intégration maîtrisée des technologies avancées, ont souligné, lundi à Benguerir, les participants à une conférence internationale, organisée par Al Moutmir sous le thème "De la science à l’impact".



Lors de cette rencontre, tenue dans le cadre de la 19e édition d'Al Moutmir Innovation Lab, les intervenants, dont des décideurs, académiciens, acteurs industriels et agriculteurs, ont mis en exergue le rôle du conseil agricole et du transfert technologique dans l'accélération de la transformation agricole en Afrique.



S'exprimant à cette occasion, Mustapha El Bouhssini, doyen associé chargé de la recherche au College of Agriculture and Environmental Sciences de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), a relevé la nécessité de traduire les résultats scientifiques en actions concrètes.



Il a, dans ce sens, soutenu que "la publication scientifique ne suffit pas", affirmant que "l’enjeu majeur demeure la mise en œuvre des innovations sur le terrain et leur appropriation par les agriculteurs", rapporte la MAP.



M. El Bouhssini s'est également attardé sur l’importance du conseil agricole de proximité, estimant qu’il constitue "un maillon essentiel pour assurer l’impact réel de la recherche".

De son côté, Kaushik Majumdar, directeur général de l’African Plant Nutrition Institute (APNI) au Maroc, a affirmé que "les innovations n’atteignent leur pleine efficacité que lorsqu’elles sont adaptées aux besoins réels des agriculteurs".



Rappelant l’importance de modèles centrés sur l’utilisateur final, il a, à cet effet, plaidé pour "une démarche participative intégrant les connaissances scientifiques et l’expérience des producteurs".



Pour sa part, Nawfel Roudies, directeur de la Business Unit Al Moutmir au sein de l’UM6P, a mis en avant la pertinence de la fertilisation raisonnée et de l’approche des "4R", précisant que "l’innovation doit s’accompagner d’un cadre permettant son expérimentation, son adaptation et sa généralisation".



Par ailleurs, d'autres intervenants ont mis l’accent sur la contribution du transfert technologique dans la diffusion des pratiques intelligentes face au climat, des solutions digitales et de la fertilisation raisonnée, considérées comme des leviers stratégiques pour renforcer la résilience des systèmes agroalimentaires africains.



Cette conférence, qui a réuni plus de 150 participants avec pour objectif de rapprocher la recherche scientifique des pratiques agricoles, constitue la première étape vers un grand rendez-vous continental prévu en 2026, destiné à fédérer les acteurs du conseil agricole et du transfert technologique autour de modèles adaptés aux spécificités africaines.



Au programme de cette rencontre internationale figuraient cinq sessions consacrées notamment à la passerelle entre recherche et pratique, à l’innovation centrée sur l’agriculteur, au renforcement des capacités des acteurs, à l’inclusion des femmes et des jeunes, ainsi qu’à l’expérience marocaine d’Al Moutmir en matière de fertilisation raisonnée.

En marge des travaux, les participants ont visité l’espace "AGSHOWCASE", dédié à la présentation de solutions et technologies agricoles innovantes.