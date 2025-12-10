Deux Marocains distingués lors de la 10e édition du concours “IRead” à Dhahran


Mercredi 10 Décembre 2025

Deux Marocains distingués lors de la 10e édition du concours “IRead” à Dhahran
La dixième édition du concours "IRead", organisée par le Centre Roi Abdelaziz pour la culture mondiale (Ithra), a pris fin samedi à Dhahran, après avoir mis en lumière plusieurs talents arabes, dont les Marocains Hiba Yaymout et Younes El Bekkali.

Ainsi, Hiba Yaymout a remporté le titre de “Lecteur de l’année pour le meilleur texte”, tandis que l’équipe de la plaidoirie, composée du Marocain Younes El Bekkali, du Tunisien Amine Chaabane et de l’Algérienne Sara Ben Ammar, a décroché le titre.

La cérémonie a également consacré la Libyenne Nesrine Aboulouifa comme "Lectrice de l’année du monde arabe", l’Algérienne Sara Ben Ammar lauréate du "Prix du public", et la Saoudienne Lana Al-Ghamdi au titre de "Lectrice prometteuse". Par ailleurs, le label "Ecole lectrice" a été attribué aux établissements "Jeel El-Jazira".

A cette occasion, le directeur par intérim d’Ithra, Mussab Al Saaran, a indiqué que la lecture constituera l’axe central des actions du Centre pour les cinq prochaines années, parallèlement au lancement de l’Indice arabe de la lecture visant à évaluer les pratiques de lecture dans la région.

Cette édition a été marquée par la présence de l’écrivain norvégien Jon Fosse, prix Nobel de littérature 2023, qui a partagé sa vision de la création littéraire et du processus d’écriture.
Durant deux jours, le festival a proposé une programmation variée mêlant lectures, débats, ateliers et performances artistiques, avant de clôturer cette édition et d’ouvrir la voie aux préparatifs de la prochaine.


