SAR la Princesse Lalla Asmaa inaugure le Centre “Princesse Lalla Asmaa” de Meknès

Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asmaa, Présidente de la Fondation Lalla Asmaa, a procédé, lundi à Meknès, à l’inauguration du Centre "Princesse Lalla Asmaa", qui se veut un pôle régional d’excellence pour une prise en charge complète et entièrement gratuite des enfants sourds et malentendants issus des villes et communes avoisinantes.



Ce Centre, la troisième grande implantation structurante du modèle inclusif déployé par la Fondation Lalla Asmaa après ceux déjà opérationnels à Rabat et Tanger, s’inscrit dans le cadre de la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, qui place l’inclusion, la dignité et l’équité au cœur du développement du Royaume. Il traduit également l’engagement constant et profondément humain de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asmaa, dont le travail quotidien transforme les parcours de milliers d’enfants.



Le nouveau Centre accompagne 56 élèves du préscolaire à la sixième année du primaire. La majorité de ces élèves présentent une surdité profonde, ce qui renforce la nécessité d’une prise en charge complète combinant éducation, langue des signes, orthophonie et soutien social.



De même, trente jeunes suivent actuellement des formations en coiffure, coupe et couture ou aide cuisinier dans les ateliers du Centre. Ces formations sont encadrées par des formateurs de l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) et permettent aux jeunes sourds d’acquérir un métier valorisant et de préparer leur insertion dans le monde du travail.



Le Centre dispose aussi d’une salle de formation des parents et d'une salle d'orthophonie animée par un orthophoniste déployé par le ministère de la Santé et de la Protection sociale, d’une infirmerie et d’espaces de réadaptation. Ce dispositif permet une prise en charge complète couvrant l’apprentissage, la communication, le développement personnel et le soutien psychologique.



Le Centre "Princesse Lalla Asmaa" de Meknès se distingue de ceux de Rabat et Tanger par la présence d’un internat permettant d’accueillir des enfants issus de communes éloignées, garantissant ainsi l’égalité des chances. En fait, l’internat, qui permet d’accueillir 16 enfants (huit chambres doubles), vient répondre à une réalité territoriale : de nombreuses familles vivent loin du Centre et ne peuvent assurer un déplacement quotidien. Grâce à l’internat, ces enfants peuvent désormais suivre une scolarité stable, structurée et continue, indépendamment de la distance.



Le Centre, qui abrite également une aire de jeux, un terrain de sport et des zones extérieures adaptées, est non seulement un lieu privilégié d’apprentissage, mais aussi un espace de vie, de socialisation et d’épanouissement.



Par ailleurs, le Centre "Princesse Lalla Asmaa" permettra d’assurer un suivi technique au profit d’enfants ayant bénéficié d’implants cochléaires. Une équipe spécialisée interviendra ainsi pour procéder aux vérifications, reprogrammations, réparations et remplacements nécessaires. Cet accompagnement garantit la restauration du plein potentiel de l’implant cochléaire afin que chaque enfant puisse bénéficier d’une perception sonore optimale.



A cette occasion, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asmaa a suivi, à la salle polyvalente du Centre, des activités artistiques avant d'assister à un match de basket-ball, animé par Mme Nezha Bidouane, présidente de la Fédération Royale marocaine du sport pour tous.



Avec de telles initiatives, la Fondation Lalla Asmaa veille à mettre en place un réseau structuré et dédié pour répondre aux besoins réels des enfants sourds et malentendants. Ce maillage territorial, renforcé par des écoles inclusives et des centres de diagnostic pour bébés, se déploie progressivement pour garantir un accès équitable à l’éducation et à la santé, avec la prise en charge gratuite de l’implant cochléaire.



Unique au monde, ce modèle marocain, aujourd’hui développé dans la région MENA, en Afrique et en Amérique du Sud, est devenu une référence internationale qui inspire 21 pays.

D’ailleurs, le Centre "Princesse Lalla Asmaa" de Meknès illustre pleinement cette vision et marque une nouvelle étape dans la construction d’un pays où chaque enfant peut apprendre, grandir et trouver sa place.



A son arrivée au Centre "Princesse Lalla Asmaa" de Meknès, Son Altesse Royale a passé en revue une section des Forces Auxiliaires qui rendait les honneurs, avant d’être saluée par le ministre de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Mohamed Saad Berrada, la ministre de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, Mme Naima Ben Yahya, et le wali de la région de Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, Khalid Ait Taleb.



Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asmaa a également été saluée par le wali, coordinateur national de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), Mohammed Dardouri, le gouverneur de la préfecture de Meknès, Abdelghani Sebbar, le président de la région de Fès-Meknès, Abdelouahad El Ansari, le président du Conseil communal de Meknès, Abbas Lamghari, l'ambassadeur, directeur général de l'Agence marocaine de coopération internationale (AMCI), Mohamed Methqal, et le président délégué de la Fondation Lalla Asmaa, Karim Essakalli.