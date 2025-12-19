Parlement: Plaidoyer pour une stratégie sportive globale, équitable et inclusive

Des acteurs gouvernementaux et sportifs, des parlementaires et des spécialistes ont plaidé pour une stratégie sportive globale, équitable et inclusive, jeudi à Rabat à l’occasion du Forum international du sport, organisé par la Chambre des représentants sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



Animant un atelier sur "La promotion du sport et de la pratique sportive", ces intervenants ont appelé à mettre en place une stratégie qui englobe toutes les disciplines sportives, touche équitablement les différentes régions du Maroc et profite à toutes les catégories sociales.



Selon eux, une telle stratégie devrait être à même de généraliser la pratique du sport dans le Royaume et d’assurer l’accès à ce droit constitutionnel à l’ensemble des citoyens, tout en veillant à l'équité territoriale, notamment en matière de répartition des infrastructures de proximité et d'organisation d'événements sportifs.



Soulignant l’importance des structures sportives qui constituent une des conditions sine qua non pour promouvoir le sport, les conférenciers ont appelé à multiplier et à diversifier les installations sportives pour accompagner les fédérations sportives, tout en se conformant aux normes internationales en la matière.



Ils ont, aussi, rappelé l’importance de la coordination entre les différents intervenants dans le domaine sportif, d'assurer une convergence des différentes politiques publiques en la matière, d’instaurer une vraie économie du sport, de mettre en place un mode de gestion pour optimiser la qualité des prestations, d’assurer la durabilité des services et de diversifier les ressources financières.



Ils ont insisté sur l’importance d’intégrer le sport dans les politiques de santé publique, de promouvoir la pratique du sport dans les établissements scolaires, de manière à permettre la prospection de jeunes talents parmi les élèves et de créer des passerelles entre le sport scolaire et le sport professionnel.



Les recommandations ont aussi porté sur davantage d'efforts en matière de formation des cadres sportifs, l’élargissement de la couverture médicale pour englober les sportifs amateurs, l’implication des spécialistes de la médecine sportive dans la santé scolaire et la sensibilisation à l'importance de la santé sportive.



Cet atelier thématique a été l’occasion de mettre l’accent sur la place centrale qu'occupe le sport en tant que droit de l'Homme et vecteur de développement économique et d'épanouissement des femmes et des jeunes, ainsi que son rôle dans le rayonnement du Maroc et dans la santé publique.



Les intervenants ont aussi souligné la place accordée au sport par la Constitution, mettant en avant les Hautes Orientations contenues notamment dans le message adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux participants au Assises nationales du sport, tenues en 2008 à Skhirat, dans lequel le Souverain a souligné que le sport est un levier fort de développement humain, d'inclusion et de cohésion sociale.



Placé sous le thème "Vers une stratégie nationale pour la promotion du sport", ce Forum s’inscrit dans le cadre des travaux du groupe thématique chargé de l'évaluation de la stratégie nationale du sport 2008-2020.



Il constitue un espace de dialogue et une plateforme de réflexion collective sur les leviers essentiels pour le développement des politiques sportives nationales à même de les consacrer comme un pilier du développement humain et de l’inclusion socio-économique.