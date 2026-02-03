Libération

Les Etats-Unis déclarent avoir déployé une équipe militaire au Nigeria


Mercredi 4 Février 2026

Les Etats-Unis ont déployé une "petite équipe" de militaires au Nigeria, un pays en proie à la menace jihadiste qui a poussé Washington à y effectuer des frappes en décembre, a déclaré mardi le général Dagvin R.M. Anderson, chef du Commandement des Etats-Unis pour l'Afrique (Africom).

Depuis plusieurs semaines, les deux pays ont décidé de renforcer leur coopération militaire à la suite des pressions diplomatiques exercées par Washington sur Abuja concernant les violences commises par des jihadistes et d'autres groupes armés.

Le président Donald Trump avait notamment affirmé que les chrétiens du Nigeria étaient "persécutés" et victimes d'un "génocide" perpétré par des "terroristes", ce qu'Abuja et la majorité des experts ont fermement nié, les violences touchant indifféremment chrétiens et musulmans dans le pays le plus peuplé d'Afrique.

Les Etats-Unis et le Nigeria ont décidé d'une "collaboration accrue" ayant conduit à "la participation d'une petite équipe américaine qui apporte des compétences uniques afin de renforcer les efforts déployés par le Nigeria depuis plusieurs années", a dit le général Anderson au cours d'une conférence de presse virtuelle mardi, sans toutefois préciser la nature des activités de cette équipe.

L'Africom avait déjà expliqué à l'AFP fin janvier que l'armée américaine augmentait ses livraisons de matériel et le partage de renseignements avec le Nigeria, dans le cadre d'une stratégie destinée à traquer les jihadistes du groupe Etat islamique (EI).
Le jour de Noël, les Etats-Unis ont procédé à des frappes contre des cibles de l'EI dans l'Etat de Sokoto, dans le nord-ouest du Nigeria.

L'Africom avait précisé à l'AFP que le soutien des Américains se concentrerait sur cette région ainsi que sur le nord-est du Nigeria, où une insurrection jihadiste orchestrée par Boko Haram et sa faction dissidente, l'Etat islamique en Afrique de l'Ouest (ISWAP), sévit depuis 2009.

Le Nigeria est presque également partagé entre un nord majoritairement musulman et un sud principalement chrétien.
Si des millions de personnes y vivent pacifiquement côte à côte, l'identité religieuse et ethnique reste un sujet sensible dans ce pays marqué par des violences confessionnelles.

Mercredi 4 Février 2026

