Abdelaziz Laarraf, vice-président de la FRMT

Mercredi 4 Février 2026

La rencontre entre le Maroc et la Colombie, une occasion de consolider la présence du Royaume sur la scène mondiale du tennis
Le vice-président de la Fédération Royale marocaine de tennis (FRMT), Abdelaziz Laarraf, a affirmé, mardi à Casablanca, que la rencontre entre le Maroc et la Colombie comptant pour le barrage qualificatif au groupe mondial 1 de la Coupe Davis revêt une importance cruciale en cela qu’elle représente une occasion pour le Royaume de consolider sa présence sur la scène mondiale du tennis.

Intervenant lors d’une conférence sur cette rencontre qui aura lieu les 7 et 8 février au Club de tennis de l’Union Sportive Marocaine (USM), il a assuré que toutes les mesures logistiques ont été prises pour assurer le succès de cette compétition internationale de haute volée, notant que le choix de Casablanca confirme une nouvelle fois la capacité du Maroc à accueillir des compétitions internationales ainsi que la ferme détermination de redorer le blason du tennis national.

Pour sa part, le capitaine de l’équipe nationale, Hicham Arazi, a indiqué que tous les joueurs poursuivent leur préparation dans de bonnes conditions avec l’ambition de décrocher leur ticket de qualification au groupe mondial 1 de la Coupe Davis, se disant confiant quant à la capacité de la sélection marocaine à relever le défi.

Et de souligner que cette rencontre revêt une importance toute particulière en cela qu’elle marque le retour officiel de cette prestigieuse compétition internationale au Maroc après une éclipse de plus de vingt ans.

En effet, ce retour de la Coupe Davis au Maroc marque bien plus qu’un simple événement au calendrier. Il réactive une mémoire collective encore vive chez les amateurs de tennis marocains. La dernière fois que Casablanca avait accueilli la compétition, en 2003, le public avait assisté à une victoire historique face à la Grande-Bretagne, dans un barrage resté comme l’un des grands moments dans les annales du tennis national.

La sélection marocaine s’était qualifiée pour ce barrage après avoir dominé les équipes du Zimbabwe (4-0) et de l’Afrique du Sud (4-1).

